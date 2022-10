Srihari Nataraj revendique la sixième médaille d’or pour terminer en beauté ; Le judoka Mohit Sherawat triomphe malgré une luxation de l’épaule

L’olympien Srihari Nataraj (Karnataka) a terminé sa campagne dans la compétition de natation des Jeux nationaux dans un flamboiement de gloire, remportant sa sixième médaille d’or avec un brillant spectacle lors de la finale masculine du 100 m nage libre au Sardar Patel Aquatics Complex ici samedi.

Srihari a gagné en 50,41 secondes, établissant un nouveau record des Jeux nationaux.

Tout au long de la semaine, il a vu son senior Sajan Prakash (Kerala) remporter cinq médailles d’or, deux d’argent et une de bronze. Samedi, il a remporté une victoire au 100 m nage libre, Sajan Prakash terminant septième. Srihari a accompli sa mission de remporter les deux médailles d’or du sprint libre pour ajouter aux deux titres de dos en plus d’ancrer les équipes de relais du Karnataka à deux médailles d’or.

SP Likhit a balayé les trois épreuves masculines de brasse en remportant l’épreuve du 100 m samedi, aidant les Services à porter leur nombre d’or à 44 jusqu’à présent et à maintenir un écart avec Haryana, deuxième, qui a 30 médailles d’or. Le Maharashtra a poursuivi sa tentative de défier l’Haryana, avec seulement deux médailles d’or de moins.

Le Karnataka s’est hissé à la quatrième place avec 23 médailles d’or, dont 19 dans les compétitions aquatiques. Le Tamil Nadu, dont l’équipe de relais 4x100m quatre nages a battu le Karnataka lors de la dernière épreuve de la compétition aquatique pour la seule médaille d’or de l’équipe en piscine, occupe la cinquième place du tableau des médailles.

Une victoire 2-0 pour les hommes du Gujarat lors de la finale de Soft Tennis contre le Madhya Pradesh au Sabarmati Riverfront Sports Complex à Ahmedabad a vu l’État hôte terminer la journée avec un nombre sans précédent de 11 médailles d’or à ce jour. L’équipe locale attendra avec impatience l’ajout de la couronne féminine de triathlon grâce à Pragyna Mohan dimanche matin.

Pendant ce temps, au Mahatma Mandir de Gandhinagar, le judoka de Delhi Mohit Sherawat a fait faillite malgré une luxation de l’épaule droite lors de ses demi-finales et finales pour remporter la médaille d’or de la catégorie 81 kg. Le champion national s’est disloqué l’épaule au milieu du quart de finale contre Sarabjit Singh du Pendjab.

Lors de la compétition de cyclisme sur route sur l’autoroute à l’est de la capitale du Gujarat, l’as du Karnataka Naveen John s’est rappelé la raison d’être en selle aujourd’hui et a pompé la pédale avec plus d’intensité pour défendre avec succès le contre-la-montre individuel masculin tandis que Tongbram Monorama Devi de Manipur a vaincu de la fièvre et des maux de tête pour sprinter devant Chayanika Gogoi (Assam) et Pooja Baban Danole (Maharashtra) pour remporter la course sur route féminine de 85 km.

Services et Maharashtra se sont ralliés pour remporter les médailles d’or masculine et féminine de la compétition de water-polo au complexe aquatique Sardar Patel à Rajkot. Les services ont récupéré pour vaincre le Kerala 10-8 avec deux buts de dernière minute dans une finale masculine acharnée tandis que les femmes du Maharashtra ont battu le Kerala 5-3 lors du dernier match du tournoi à la ronde pour remporter le titre.

Tamil Nadu ‘S. Vaishnavi a remporté la médaille d’or artistique féminine de Yogasana avec 134,22 points, flanqué sur le podium par le duo du Maharashtra Chhakuli Bansilal Selokar (127,68) et Purva Shriram Kinare (126,68). Purva tirerait une immense satisfaction après l’effort pour la médaille de bronze, après s’être faufilé dans la finale en tant que 10e et dernier qualificatif.

Dans le hockey masculin au Maj Le stade Dhyan Chand de Rajkot, dans le Karnataka, a battu les hôtes du Gujarat 11-2 pour remporter une demi-finale avec Haryana, qui a montré la sortie au Tamil Nadu avec une victoire 3-0. L’Uttar Pradesh a devancé le Bengale occidental via les tirs au but après que le thriller se soit terminé 1-1 en jeu régulier. L’Uttar Pradesh affrontera le Maharashtra qui a battu Jharkhand lors du dernier quart de finale.

Quatre boxeurs locaux – Asifali Asgharli Syed (57kg), Minaxi Bhanushali (57kg) Paramjit Kaur (66kg) et Ruchita Rajput (75kg) – ont réussi aux quarts de finale. L’ancien champion national Krishna Thapa, qui a été enrôlé quelques mois avant les Jeux pour surveiller l’équipe d’État, est convaincu que l’extravagance sportive donnera vie à la boxe au Gujarat.

