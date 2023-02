Sridevi La vie d’une légende : Boney Kapoor annonce la biographie de Sridevi ; appelle sa défunte épouse une force de la nature

Sridevi a dirigé le cinéma indien pendant son séjour dans les années 80 et 90. Elle était l’une des actrices les plus titrées de l’industrie cinématographique. Maintenant, 5 ans après la mort, son mari Boney Kapoor lancera un livre de biographie sur la superstar emblématique. L’autobiographie s’intitule Sridevi – La vie d’une légende et sera publiée cette année. Les droits d’édition ont été acquis par Westland Books et il est écrit par Dhiraj Kumar.

Le livre décrira la vie de l’actrice légendaire Sridevi, décédée à l’âge de 54 ans en 2018. Mercredi, Westland Books a annoncé la publication de la biographie officielle de la talentueuse actrice. Il est écrit par le débutant Dhiraj Kumar qui est chercheur, écrivain et chroniqueur. Le livre est un portrait à 360 degrés de Sridevi selon les éditeurs qui pensent également qu’il fera redécouvrir l’icône aux lecteurs.

Le producteur Boney Kapoor, mari de la défunte superstar, l’a qualifiée de force de la nature qui était la plus heureuse lorsque son art était partagé à l’écran. Elle était aussi une personne farouchement privée, a révélé le producteur alors qu’il parlait de sa défunte épouse. Il est heureux que sa biographie soit écrite par Dhiraj, que Sridevi considérait comme sa famille. Selon Boney Kapoor, le livre ‘Sridevi – La vie d’une légende’ convient à sa vie extraordinaire.

Sridevi a fait ses débuts en tant que chef de file dans un film de Bollywood intitulé Solva Sawan en 1978 face à Amol Palekar. Plus tard, elle a joué en face dans son deuxième film intitulé Himmatwala. La star renommée a travaillé dans plus de 300 films en 40 ans de sa carrière. Elle ne s’est pas limitée aux films hindi, mais a également exploré son talent dans le cinéma tamoul, télougou, malayalam et kannada. Elle a reçu le très convoité prix Padma Shri en 2013. Elle a également remporté le prix national du film, les prix du gouvernement de l’État, plusieurs prix Filmfare et des prix internationaux.