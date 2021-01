Sri Lanka rejette son appel pour arrêter l’incinération des victimes musulmanes du Covid-19

Le gouvernement du Sri Lanka a rejeté les appels visant à arrêter l’incinération des victimes musulmanes du Covid-19 et à suivre les traditions d’enterrement de leur foi, les mettant au repos face à la Mecque.

Les enterrements ont été interdits par le Sri Lanka en avril après que des moines bouddhistes aient répandu des allégations selon lesquelles des corps enterrés pouvaient infecter les eaux souterraines et augmenter la propagation du virus. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve pour étayer ces allégations, et que l’enterrement et l’incinération des personnes décédées de Covid-19 sont tout aussi sûrs.

La ministre sri-lankaise de la Santé, Pavithra Wanniarachchi, a déclaré que, quelles que soient les critiques, « cette décision ne sera pas modifiée pour des raisons sociales, religieuses, politiques ou pour toute autre raison personnelle. »

Les funérailles islamiques voient ceux qui sont décédés baignés trois fois, enveloppés d’un tissu blanc et enterrés face à la Mecque, leur site religieux. D’un autre côté, les bouddhistes – qui constituent la majorité des croyants au Sri Lanka et soutiennent le gouvernement actuel – sont traditionnellement incinérés.

L’Organisation de la coopération islamique (OCI) et Amnesty International ont appelé le gouvernement à respecter la foi islamique et à renverser sa politique inutile. Après l’introduction initiale de la mesure par le gouvernement, l’OCI a publié une déclaration appelant les autorités à «respecter leurs pratiques et rituels religieux, sauvegarder leur dignité et s’opposer fermement à toutes les parties derrière la promotion de la haine, de l’islamophobie et du sentiment anti-musulman. »

Le Conseil musulman du Sri Lanka (SLMC) a accusé le gouvernement d’avoir forcé les musulmans à ne pas demander de traitement par crainte d’être incinérés, ce qui a entraîné «un nombre disproportionné de décès. » Plus de la moitié des 222 décès signalés par Covid-19 dans le pays sont des musulmans, qui ne représentent que 10% de la population.

Le pays connaît actuellement une augmentation du nombre de cas de Covid-19, après avoir été touché par plus de 46 000 infections signalées depuis le début de la pandémie – dont la majorité s’est produite depuis septembre de l’année dernière.

Aussi sur rt.com « Médicaments qui sauvent des vies »: le traitement de patients gravement malades avec Covid-19 avec des médicaments contre l’arthrite Roche ou Sanofi réduit le taux de mortalité, selon un essai

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!