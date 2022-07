Sri Lanka : Ranil Wickremesinghe élu président par le parlement

Wickremesinghe — ancien premier ministre à six reprises et allié clé de l’ancien président Gotabaya Rajapaksa — a remporté un scrutin parlementaire après que son prédécesseur a fui le pays au milieu des protestations croissantes contre une crise économique marquée par de graves pénuries d’importations essentielles telles que le carburant, les médicaments et aliments.

Il a reçu 134 voix sur 223 possibles.

S’adressant au parlement peu de temps après le résultat, Wickremesinghe a déclaré que si le pays avait été “divisé sur les lignes de parti”, “le moment est maintenant venu de travailler ensemble”.

Plus tôt ce mois-ci, des manifestants ont incendié la résidence privée de Wickremesinghe et envahi le palais présidentiel dans une tentative désespérée de renverser le gouvernement et de mettre fin au chaos qui a enveloppé le Sri Lanka depuis mars.