Sri Lanka parle à

Les familles des disparus organisent de petits sit-in au bord de la route ou parcourent les villages cicatrisés du nord ravagé du Sri Lanka, serrant dans leurs bras les photos des dizaines de milliers de personnes qui ont disparu pendant la brutale guerre civile du pays. Dans chaque endroit, les parents et grands-parents posent aux autorités une question simple: où sont nos enfants?

Les manifestations se sont poursuivies pratiquement sans interruption pendant plus de quatre ans, autorisées par un gouvernement ouvert à un bilan du bilan humain de la guerre. Maintenant, les manifestations déjà désespérées semblent désespérées: le Sri Lanka a un nouveau gouvernement qui a transformé le souvenir en un acte de résistance.

Depuis que Gotabaya Rajapaksa a pris ses fonctions de président à la fin de 2019, les autorités ont fait des descentes dans les organes de presse, harcelé et enquêté sur des journalistes et des militants, et traîné en prison des avocats et des écrivains des droits de l’homme et les ont détenus pendant des mois sans inculpation. Amnesty International et Human Rights Watch dire.

Les enquêteurs enquêtant sur les abus commis pendant la guerre ont été emprisonnés, contraints de fuir le pays ou soumis à des interdictions de voyager, dans un message clair que le gouvernement considère que la responsabilité des crimes passés est un affront.