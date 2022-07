Sri Lanka. Le président va démissionner alors que des manifestants prennent d’assaut une résidence

Colombie, Sri Lanka –

Le président du Parlement sri-lankais a déclaré que le président Gotabaya Rajapaksa avait accepté de démissionner à compter de mercredi.

Mahinda Yapa Abeywardena a déclaré samedi dans une déclaration télévisée qu’il avait informé Rajapaksa d’une décision prise lors d’une réunion des chefs de partis parlementaires demandant qu’il quitte ses fonctions, et il a accepté.

Cependant, Rajapaksa restera président jusqu’à mercredi pour assurer un transfert de pouvoir en douceur, a ajouté Abeywardena.

L’annonce est intervenue quelques heures après que les manifestants ont pris d’assaut la résidence officielle du président pour exprimer leur colère face à la grave crise économique du pays. Les manifestants ont également fait irruption dans la résidence privée du Premier ministre et y ont mis le feu.



Samedi, des manifestants ont fait irruption dans la résidence privée du Premier ministre sri-lankais et y ont mis le feu quelques heures après qu’il a annoncé qu’il démissionnerait lors de la formation d’un nouveau gouvernement, lors de la plus grande journée de manifestations de colère qui a également vu des foules prendre d’assaut la maison et le bureau du président.

Le bureau du Premier ministre Ranil Wickremesinghe a déclaré que les manifestants étaient entrés de force dans sa maison de Colombo dans la soirée. Il n’était pas immédiatement clair s’il était à l’intérieur à ce moment-là.

Wickremesinghe a annoncé plus tôt qu’il démissionnerait en réponse aux appels des dirigeants politiques lui demandant, ainsi qu’au président Gotabaya Rajapaksa, de démissionner, après que des dizaines de milliers de personnes se soient rendues dans la capitale pour exprimer leur fureur face à la crise économique et politique du pays.

“Aujourd’hui, dans ce pays, nous avons une crise du carburant, une pénurie alimentaire, nous avons le chef du Programme alimentaire mondial qui vient ici et nous avons plusieurs questions à discuter avec le FMI. Par conséquent, si ce gouvernement part, il devrait y avoir un autre gouvernement”, a-t-il ajouté. dit Wickremesinghe.

Mais il a clairement indiqué qu’il ne démissionnerait pas avant la formation d’un nouveau gouvernement, provoquant la colère des foules qui se sont déplacées près de chez lui pour exiger son départ immédiat.

Wickremesinghe a déclaré qu’il avait suggéré au président d’avoir un gouvernement multipartite, mais n’a rien dit sur l’endroit où se trouvait Rajapaksa. Les partis d’opposition au Parlement discutaient de la formation d’un nouveau gouvernement.

Rajapaksa a nommé Wickremesinghe au poste de Premier ministre en mai dans l’espoir que le politicien de carrière utiliserait sa diplomatie et ses contacts pour ressusciter une économie effondrée. Mais la patience des gens s’est émoussée alors que les pénuries de carburant, de médicaments et de gaz de cuisine n’ont fait qu’augmenter et que les réserves de pétrole se sont taries.

De nombreux manifestants accusent Wickremesinghe d’avoir tenté de sauver Rajapaksa lorsqu’il a subi des pressions pour démissionner et que tous les autres membres de sa puissante dynastie politique ont quitté le Cabinet.

La télévision privée Sirasa a rapporté qu’au moins six membres de son personnel, dont quatre journalistes, ont été hospitalisés après avoir été battus par la police alors qu’ils couvraient la manifestation près du domicile de Wickremesinghe.

Le Conseil médical du Sri Lanka, le principal organisme professionnel du pays, a averti que les hôpitaux du pays fonctionnaient avec des ressources minimales et ne seraient pas en mesure de gérer les pertes massives causées par les troubles.

L’association a déclaré que le président, le Premier ministre et le gouvernement seraient tenus responsables si des personnes mouraient ou étaient mutilées. Il a exhorté les dirigeants à écouter le cri du peuple, à démissionner et à remettre les rênes à un gouvernement multipartite.

Plus tôt samedi, la foule a fait irruption dans la résidence fortifiée de Rajapaksa. Des images montraient des gens d’humeur jubilatoire en train de se baigner dans la piscine du jardin de la résidence. Certains se sont allongés sur des lits, d’autres ont fait du thé et ont bu, et ont fait des “déclarations” depuis la salle de conférence que Rajapaksa et Wickremesinghe doivent immédiatement quitter.

Il n’était pas clair si Rajapaksa se trouvait à l’intérieur de sa résidence lorsqu’elle a été prise d’assaut. Un porte-parole du gouvernement, Mohan Samaranayake, a déclaré qu’il n’avait aucune information sur ses déplacements.

Les dirigeants des partis politiques au Parlement se sont rencontrés plus tard et ont décidé de demander à Rajapaksa et Wickremesinghe de se retirer, a déclaré le député de l’opposition Rauff Hakeem sur Twitter. Il a déclaré qu’un consensus avait été atteint sur le fait que le président du Parlement devrait prendre la relève en tant que président par intérim et travailler sur un gouvernement intérimaire.

L’économie du Sri Lanka est dans un état d’effondrement, dépendant de l’aide de l’Inde et d’autres pays alors que ses dirigeants tentent de négocier un plan de sauvetage avec le Fonds monétaire international. La crise économique a entraîné de graves pénuries d’articles essentiels, laissant les gens se débattre pour acheter de la nourriture, du carburant et d’autres produits de première nécessité.

La tourmente a conduit à des mois de manifestations, qui ont presque démantelé la dynastie politique Rajapaksa qui a dirigé le Sri Lanka pendant la majeure partie des deux dernières décennies.

Le frère aîné du président a démissionné de son poste de Premier ministre en mai après de violentes manifestations l’ayant amené à chercher refuge dans une base navale. Une grande partie de la colère du public a été dirigée contre la famille Rajapaksa, les manifestants les accusant d’avoir entraîné le Sri Lanka dans le chaos avec une mauvaise gestion et des allégations de corruption.

Au bureau du président en bord de mer, le personnel de sécurité a tenté d’arrêter les manifestants qui ont poussé à travers les clôtures pour courir à travers les pelouses et à l’intérieur du bâtiment de l’époque coloniale.

Au moins 34 personnes dont deux policiers ont été blessées dans des échauffourées alors que des manifestants tentaient d’entrer dans la résidence. Deux des blessés sont dans un état critique tandis que d’autres ont subi des blessures mineures, a déclaré un responsable de l’hôpital national de Colombo qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux médias.

Des milliers de manifestants sont entrés dans la capitale depuis la banlieue après que la police a levé un couvre-feu pendant la nuit. Les réserves de carburant étant rares, beaucoup se sont entassés dans les bus et les trains pour venir en ville pour protester, tandis que d’autres se sont déplacés à vélo et à pied.

Les chefs de protestation et religieux ont appelé Rajapaksa à se retirer, affirmant qu’il avait perdu le mandat du peuple.

“Son affirmation selon laquelle il a été élu par les bouddhistes cinghalais n’est plus valable maintenant”, a déclaré le Vén. Omalpe Sobitha, un éminent dirigeant bouddhiste. Il a exhorté le Parlement à se réunir immédiatement pour sélectionner un président par intérim, mais a déclaré que Wickremesinghe ne bénéficiait pas du soutien du peuple.

Le mois dernier, Wickremesinghe a déclaré que l’économie du pays s’était effondrée. Il a déclaré que les négociations avec le FMI ont été complexes car le Sri Lanka est désormais un État en faillite.

En avril, le Sri Lanka a annoncé qu’il suspendait le remboursement des prêts étrangers en raison d’une pénurie de devises étrangères. Sa dette extérieure totale s’élève à 51 milliards de dollars dont elle doit rembourser 28 milliards de dollars d’ici la fin de 2027.

La police avait imposé un couvre-feu à Colombo et dans plusieurs autres grandes zones urbaines vendredi soir, mais l’a retiré samedi matin au milieu des objections d’avocats et de politiciens de l’opposition qui l’ont qualifié d’illégal.

L’ambassadrice américaine au Sri Lanka, Julie Chung, a demandé vendredi aux gens de manifester pacifiquement et a appelé l’armée et la police “à accorder aux manifestants pacifiques l’espace et la sécurité nécessaires pour le faire”.

“Le chaos et la force ne répareront pas l’économie ni n’apporteront la stabilité politique dont les Sri Lankais ont besoin en ce moment”, a déclaré Chung dans un tweet.

Les rédacteurs de l’Associated Press Bharatha Mallawarachi à Colombo, au Sri Lanka, et Krutika Pathi à New Delhi ont contribué à ce rapport.