Sri Lanka. Le président par intérim, Ranil Wickremesinghe, déclare que le gouvernement précédent « dissimulait des faits » sur la crise financière

Le gouvernement de l’ancien dirigeant Gotabaya Rajapaksa n’a pas dit la vérité, que le Sri Lanka était “en faillite” et “devait s’adresser au Fonds monétaire international (FMI)”, a déclaré Wickremesinghe à CNN depuis le parlement de la capitale administrative du pays, Sri Jayawardenepura Kotte, lundi.

“Je voudrais dire aux gens que je connais ce qu’ils souffrent”, a-t-il ajouté. “Nous sommes revenus. Nous devons nous relever par les bottes. Nous n’avons pas besoin de cinq ans ou de 10 ans. D’ici la fin de l’année prochaine, commençons à nous stabiliser, et certainement d’ici 2024, ayons une économie qui fonctionne et qui commencera à croître.” .”

L’interview exclusive de Wickremesinghe avec CNN était sa première avec une agence de presse internationale depuis qu’il a été nommé président par intérim par l’ancien dirigeant Rajapaksa, qui a fui le pays en crise la semaine dernière.

Wickremesinghe a ajouté qu’il avait parlé à Rajapaksa depuis qu’il avait fui le Sri Lanka pour les Maldives, puis s’était rendu à Singapour. Cependant, Wickremesinghe a déclaré qu’il ne savait pas si l’ancien dirigeant était toujours à Singapour ou ailleurs.

Wickremesinghe est maintenant en lice pour être le prochain président du Sri Lanka, le parlement devant élire un nouveau chef mercredi.

L’ancien Premier ministre à six reprises, soutenu par le parti politique sri-lankais au pouvoir Podujana Peramuna, affrontera au moins trois autres candidats.

Mais la nomination de Wickremesinghe a menacé d’enflammer une situation déjà instable dans la nation sud-asiatique de 22 millions d’habitants.

Depuis mars, le Sri Lanka a été mis à genoux par une crise économique croissante qui a laissé le pays lutter pour acheter des importations essentielles, notamment du carburant, de la nourriture et des médicaments.

Les manifestants sont descendus dans la rue pour exiger la démission des dirigeants du pays et la semaine dernière, ils semblaient avoir remporté une victoire lorsque Rajapaksa a juré de démissionner, puis a fui le pays après que des milliers de manifestants ont pris d’assaut sa résidence et certains ont nagé dans sa piscine. La résidence privée de Wickremesinghe a été incendiée par des manifestants en colère peu de temps après.

Wickremesinghe, Premier ministre avant la démission de Rajapaksa, a juré de démissionner pour faire place à un gouvernement d’union.

Il a déclaré à CNN que sa maison incendiée et une grande partie de son contenu n’étaient pas récupérables.

Il a perdu plus de 4 000 livres, dont certains datant de plusieurs siècles, a déclaré Wickremesinghe. Un piano vieux de 125 ans a également été détruit dans l’incendie, a-t-il ajouté.

Mais malgré cela, lundi, il a réitéré son désir de concourir pour la première place, déclarant à CNN qu’il n’était “pas la même administration”.

“Je ne suis plus le même, les gens le savent”, a-t-il déclaré. “Je suis venu ici pour gérer l’économie.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il voulait être président et se faire une cible potentielle supplémentaire, Wickremesinghe a déclaré: “Je ne veux pas que cela se produise dans le pays. Ce qui m’est arrivé, je ne veux pas que les autres souffrent … Certainement que je ne le fais pas ‘ Je ne veux pas que cela arrive à quelqu’un d’autre.”

Pendant ce temps, la vie des Sri Lankais reste chaotique alors qu’ils traversent la crise paralysante du pays.

Les gens continuent de faire la queue devant les stations-service pendant des heures, voire des jours, dans l’espoir désespéré d’acheter du carburant. De nombreuses entreprises locales sont fermées et les rayons des supermarchés sont de plus en plus vides.

Alors que la colère continue de monter, Wickremesinghe a déclaré que les gens pouvaient manifester “pacifiquement”.

“N’empêchez pas les parlementaires et le parlement d’accomplir leur devoir”, a-t-il dit.

Wickremesinghe avait déclaré l’état d’urgence à l’échelle nationale à partir de lundi, dans le but de réprimer tout éventuel trouble social avant le vote présidentiel du Parlement le 20 juillet.

“Nous essayons d’empêcher (la police et l’armée) d’utiliser des armes”, a déclaré Wickremesinghe. “Ils ont été attaqués à certaines occasions, mais nous leur avons quand même dit de faire de leur mieux pour ne pas utiliser d’armes.”

Mais Wickremesinghe a déclaré qu’il pouvait “comprendre ce que vivent les (peuples du Sri Lanka)”.

“Je leur ai dit qu’il y avait eu trois mauvaises semaines … Et que tout le système était tombé en panne”, a-t-il déclaré. “Nous n’allions pas avoir d’essence, nous n’allions pas avoir de diesel. C’était mauvais.”

Wickremesinghe a déclaré qu’il ne laisserait pas les manifestants empêcher le parlement de voter mercredi, ou permettre que davantage de bâtiments soient pris d’assaut.

“Il doit y avoir la loi et l’ordre dans le pays”, a-t-il déclaré.