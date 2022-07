Sri Lanka. Des millions de personnes retrouvées au palais, des rumeurs d’exil et ce qui se passerait si le président démissionnait

Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa s’est envolé pour une base aérienne près d’un aéroport.

Cela a soulevé des soupçons qu’il pourrait s’enfuir à l’étranger.

Il avait été réfugié après que des manifestants aient envahi son enceinte ce week-end.

Le président assiégé du Sri Lanka a été transporté par avion vers une base aérienne près du principal aéroport international lundi, ont déclaré des responsables, laissant supposer qu’il s’enfuirait en exil à l’étranger.

Gotabaya Rajapaksa a fui samedi le palais présidentiel de Colombo sous protection navale, peu avant que des dizaines de milliers de manifestants n’envahissent l’enceinte.

Quelques heures plus tard, le président du Parlement a annoncé que Rajapaksa démissionnerait mercredi pour permettre une “transition pacifique du pouvoir”.

Le leader de 73 ans s’était réfugié dans une installation de la marine dans le nord-est de l’île, a déclaré un haut responsable de la défense, ajoutant qu’il avait été amené à la base aérienne de Katunayake jouxtant le principal aéroport international du pays.

“Lui et son entourage ont été ramenés à Colombo dans deux hélicoptères Bell 412”, a ajouté le responsable.

Il n’y a eu aucun mot officiel du bureau du président sur son sort, et plusieurs médias locaux ont émis l’hypothèse qu’il devait partir pour Dubaï plus tard lundi.

Mais quatre vols commerciaux ont ensuite décollé vers des destinations du Moyen-Orient sans lui, ont indiqué des responsables de l’aéroport.

Les agents d’immigration refusaient de se rendre dans la suite VIP pour tamponner son passeport, alors qu’il insistait sur le fait qu’il ne passerait pas par les installations publiques, ont-ils ajouté – une confrontation humiliante pour le leader autrefois connu sous le nom de “The Terminator”.

Une source militaire a déclaré que Rajapaksa, qui reste le commandant en chef des forces armées, avait la possibilité de voyager dans un avion de l’armée de l’air.

Le bureau du Premier ministre Ranil Wickremesinghe a déclaré que Rajapaksa l’avait officiellement informé de l’intention du président de démissionner, sans préciser de date.

Argent au tribunal

Plus tôt dans la journée, 17,85 millions de roupies (environ 50 000 dollars) en espèces que Rajapaksa avait laissées au palais présidentiel ont été remises à un tribunal après avoir été remises par des manifestants, a indiqué la police.

Des sources officielles ont déclaré qu’une valise pleine de documents avait également été laissée dans le majestueux manoir.

Rajapaksa a élu domicile dans le bâtiment vieux de deux siècles après avoir été chassé de son domicile privé le 31 mars lorsque des manifestants ont tenté de le prendre d’assaut.

Si Rajapaksa démissionne comme promis, Wickremesinghe deviendra automatiquement président par intérim jusqu’à ce que le Parlement élise un député pour remplir le mandat présidentiel, qui se termine en novembre 2024.

Mais Wickremesinghe a lui-même annoncé sa volonté de se retirer si un consensus est atteint sur la formation d’un gouvernement d’union.

Le processus de succession pourrait prendre entre trois jours – le temps minimum nécessaire pour convoquer le parlement – et un maximum de 30 jours autorisés par la loi. Si Rajapaksa se retire mercredi, le vote aura lieu le 20 juillet, a déclaré le président du Parlement.

Le principal parti d’opposition, Samagi Jana Balawegaya (SJB), s’est entretenu lundi avec des groupes politiques plus petits pour obtenir le soutien de leur chef Sajith Premadasa.

Un responsable du SJB a déclaré avoir conclu un accord de principe avec les dissidents du SLPP de Rajapaksa pour soutenir Premadasa, 55 ans, qui a perdu l’élection présidentielle de 2019.

Premadasa est le fils de l’ancien président Ranasinghe Premadasa, qui a été assassiné dans un attentat-suicide des rebelles tamouls en mai 1993.

L’ancien loyaliste de Rajapaksa Dullas Alahapperuma, 63 ans, ancien ministre des médias, a été pressenti pour être le nouveau Premier ministre, a déclaré à l’AFP un député du SJB impliqué dans les pourparlers.

Des manifestants participent à une manifestation antigouvernementale devant le bureau du président à Colombo. AFP

Cinq ministres ont démissionné au cours du week-end et le bureau de Wickremesinghe a déclaré que le cabinet avait accepté lundi de démissionner en masse une fois qu’un accord aurait été conclu sur un “gouvernement multipartite”.

Les manifestants restent sur place

Lundi, d’énormes files d’attente se sont formées pour visiter le palais – une ligne plus longue que certaines des files d’attente d’essence qui serpentent à travers la ville.

Les manifestants disent qu’ils ne partiront pas tant que Rajapaksa ne démissionnera pas officiellement.

“La demande est très claire, les gens demandent toujours la démission (de Rajapaksa), et la démission complète, dans une confirmation écrite”, a déclaré la manifestante Dela Peiris.

“J’espère donc que nous aurons cette démission du gouvernement, y compris du Premier ministre et du président, dans les prochains jours.”

La maison privée du premier ministre à Colombo a également été incendiée samedi soir.

Les manifestants campaient devant le bureau du président depuis plus de trois mois, exigeant qu’il démissionne face à la crise économique sans précédent du pays.

Rajapaksa est accusé d’avoir mal géré l’économie à un point tel que le pays est à court de devises pour financer même les importations les plus essentielles, entraînant de graves difficultés pour les 22 millions d’habitants.

Wickremesinghe, un législateur de l’opposition, a été nommé premier ministre en mai pour tenter de sortir le pays de sa crise économique – la sixième fois qu’il a été nommé à ce poste.

Le Sri Lanka a fait défaut sur sa dette extérieure de 51 milliards de dollars en avril et est en pourparlers avec le FMI pour un éventuel renflouement.

L’île a presque épuisé ses approvisionnements déjà rares en essence. Le gouvernement a ordonné la fermeture des bureaux et des écoles non essentiels pour réduire les déplacements et économiser du carburant.