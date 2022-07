Sri Lanka. Des manifestants prennent d’assaut le bureau du Premier ministre alors que la police tire des gaz lacrymogènes | Nouvelles du monde

Les manifestants ont pris d’assaut le bureau du bureau du Premier ministre du Sri Lanka alors que la police utilise des gaz lacrymogènes sur la foule.

Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa a fui le pays après des mois de troubles qui ont abouti à la convergence des manifestants vers le palais présidentiel. Il a annoncé qu’il démissionnerait mercredi.

Le bureau du Premier ministre a déclaré l’état d’urgence dans tout le pays et imposé un couvre-feu dans la province occidentale du Sri Lanka.

Ces derniers jours, des manifestants ont occupé plusieurs bâtiments gouvernementaux exigeant la démission de leurs principaux dirigeants, montrant leur colère face à une crise économique de trois mois.

Les gens ont afflué vers le palais présidentiel – nager dans la piscine, s’émerveiller devant les peintures et se prélasser sur les lits empilés avec des oreillers.

Mercredi, des groupes ont pu être vus escaladant le mur et entrant dans le bureau alors que la foule hurlait de soutien, les encourageait et agitait le drapeau sri-lankais.

La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser la foule mais a échoué et de plus en plus de personnes ont marché dans la ruelle et vers le bureau.

Les manifestants ont juré d’occuper les bâtiments officiels jusqu’à ce que les principaux dirigeants soient partis.

Les législateurs sri-lankais ont accepté d’élire un nouveau président la semaine prochaine, mais ont eu du mal à décider de la composition d’un nouveau gouvernement pour sortir le pays en faillite de l’effondrement économique et politique.