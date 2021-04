SRH vs RCB IPL 2021 Jouant XI, prévisions météo, rapport de pitch, tête à tête, lancer, équipes: le sixième match de la 14e édition en cours de la Premier League indienne (IPL) sera le témoin d’une rencontre passionnante entre Sunrisers Hyderabad et Royal Challengers Bangalore au stade MA Chidambaram à Chennai le 14 avril, mardi. RCB participera au concours après une superbe victoire lors du premier match de l’IPL 2021 contre les Indiens de Mumbai par deux guichets. Sunrisers Hyderabad, d’autre part, aura hâte de se racheter après une course décevante contre Kolkata Knight Riders

Prévisions météo SRH vs RCB

Il est peu probable que la météo perturbe le match entre Sunrisers Hyderabad et Royal Challengers Bangalore à Chepauk car il n’y a aucun signe de pluie. Tout comme les matchs précédents disputés au stade, le temps devrait être chaud et humide avec une température maximale de 31 ° C et une température minimale de 27 ° C.

SRH vs RCB 2021, Détails de la diffusion en direct IPL

Tous les matchs de la série IPL 2021 seront diffusés en direct sur Star Sports Network. Les amateurs de cricket qui souhaitent regarder le match en ligne peuvent le diffuser en direct sur Disney + Hotstar.

Rapport Pitch SRH vs RCB

Le terrain du stade MA Chidambaram à Chennai fournit certainement une aide aux quilleurs, en particulier aux fileurs. La bataille entre SRH et RCB sera intéressante de cet aspect car les deux équipes ont deux célèbres joueurs de spin quilles sous la forme de Rashid Khan et Yuzvendra Chahal. Pendant ce temps, les batteurs peuvent également faire un bon spectacle dans le stade comme on le voit lors du dernier match, mais ils devraient se donner le temps de s’installer sur le terrain avant d’exécuter des frappes puissantes.

Face à face SRH vs RCB

Face-à-face général: (18 matchs – SRH 10 | RCB 7 | NR 1)

Les deux équipes se sont rencontrées 18 fois dans l’IPL, avec les Sunrisers Hyderabad remportant 10 rencontres et les Royal Challengers Bangalore victorieux à sept reprises. Un match s’est terminé sans résultat sans qu’une balle ait été lancée. En IPL 2020, SRH a remporté deux matchs tandis que RCB en a remporté un sur les trois fois qu’ils se sont croisés.

Face-à-face récent: (5 derniers matchs)

SRH a gagné par 6 guichets

SRH a gagné par 5 guichets

RCB a gagné par 10 points

RCB gagné par 4 guichets

SRH a gagné par 118 courses

Conseils SRH vs RCB Fantasy

Capitaine: AB de Villiers

Vice-capitaine: Virat Kohli

Gardien de guichet: Jonny Bairstow

Batteurs: AB de Villiers, Virat Kohli, Manish Pandey, Devdutt Padikkal

Tout-terrain: Mohammad Nabi, Glen Maxwell

Quilleurs: Harshal Patel, Mohammed Siraj, Kyle Jamieson, Rashid Khan

SRH vs RCB jouant des XIs probables

Hyderabad: David Warner (C), Wriddhiman Saha (WK), Manish Pandey, Jonny Bairstow, Vijay Shankar, Abdul Samad, Mohammad Nabi, Rashid Khan, Bhuvneshwar Kumar, T Natarajan, Sandeep Sharma

Bangalore: Virat Kohli (C), Devdutt Padikkal, AB de Villiers (WK), Glenn Maxwell, Daniel Christian, Washington Sundar, Kyle Jamieson, Harshal Patel, Mohammed Siraj, Shahbaz Ahmed, Yuzvendra Chahal

