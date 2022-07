SRFI et HCL s’associent pour transformer l’écosystème de la courge en Inde au cours des 5 prochaines années

Pour accélérer la croissance de l’écosystème indien du squash, le géant de la technologie HCL et la Fédération indienne des raquettes de squash (SRFI) ont annoncé mardi une série de nouvelles initiatives qui rehausseront le profil du sport dans le pays dans cinq ans.

L’initiative principale, appelée HCL Squash Podium Programme, sera un programme à plusieurs volets qui soutiendra les joueurs de squash seniors et juniors existants et les aidera à terminer sur le podium lors d’événements internationaux majeurs, notamment les Jeux du Commonwealth et les Jeux asiatiques.

Le programme contribuera également à améliorer les normes d’entraînement et à encourager et identifier la prochaine génération de joueurs de squash dans le pays grâce à des initiatives locales.

Le programme HCL Squash Podium accueillera plusieurs initiatives, notamment :

1. Camp de haute performance pour les Jeux du Commonwealth 2022 et le Championnat du monde junior :

Le camp de performance de deux semaines aura lieu du 11 au 25 juillet pour les seniors et les juniors avec les meilleurs entraîneurs nationaux et internationaux, dont Chris Walker, Gregory Gaultier et Sébastien Bonmalais. Ces camps seront axés sur l’amélioration de la stratégie et des tactiques de jeu, de la force, du conditionnement et de l’orientation nutritionnelle.

Il comprendra également des rapports d’évaluation individuels des joueurs, qui seront créés au cours de ces camps en tirant parti de la science du sport, pour offrir des conseils personnalisés à chaque joueur et les aider à mieux performer.

Graeme Everard, un physiothérapeute expérimenté d’Angleterre accompagnera les joueurs pour les Jeux du Commonwealth, à partir du 25 juillet.

2. Tournois PSA en Inde : HCL et SRFI organiseront des tournois multi-villes de la Professional Squash Association (PSA) en Inde pour les catégories masculine et féminine. Ces tournois aident les joueurs indiens talentueux à gagner des points de classement international et la bonne exposition en affrontant certains des meilleurs joueurs internationaux. Cela aidera également à construire et à renforcer le prochain échelon de joueurs indiens.

3. Courge de base : HCL et SRFI travailleront pour élargir la base de squash et augmenter la participation en identifiant et en développant des talents inexploités à travers le pays. Les talents au niveau local seront identifiés et nourris par le biais de tournois inter-écoles et de clubs locaux.

Dans le cadre de cette initiative, HCL aidera les institutions à construire des courts de squash, offrira un programme d’études et un soutien technique aux institutions disposant de courts de squash existants, améliorera les normes d’entraînement et récompensera finalement les joueurs avec des points de classement et une exposition pour atteindre le sommet de leur art.

4. Open indien junior HCL : En gardant à l’esprit les initiatives ci-dessus, HCL visera à augmenter le nombre de participants dans la catégorie junior. Ce sera organisé comme un événement Platine dans le cadre du calendrier de la Fédération asiatique de squash (ASF) (le championnat de plus haut niveau du circuit asiatique) et sera classé comme un tournoi six étoiles par SRFI.

Les meilleurs joueurs de ce tournoi recevront des points de classement qui s’ajouteront à leur classement asiatique junior dans le groupe d’âge concerné.

5. Plusieurs camps d’entraînement et cliniques d’arbitrage : HCL et SRFI travailleront au renforcement des capacités et à l’amélioration des compétences des entraîneurs et arbitres indiens existants et les compareront aux normes recommandées par la Fédération mondiale de squash (WSF). HCL et SRFI organiseront également des cliniques d’arbitrage avec chaque tournoi PSA pour aider à améliorer les normes d’arbitrage.

Annonçant le programme HCL Squash Podium, Rajat Chandolia, vice-président associé et responsable de la marque HCL, a déclaré : « HCL est un investisseur de longue date dans la promotion et le développement de l’écosystème sportif indien, en particulier les sports qui sont restés à l’écart des projecteurs. Nous avons lancé le programme HCL Squash Podium en 2019 et organisé des tournois juniors, des messages d’intérêt public et des camps d’entraînement pour les entraîneurs.

“Alors que le monde revient à la normale après Covid, nous sommes ravis de créer un programme amélioré qui encouragera et soutiendra non seulement les joueurs existants, mais créera également un mouvement de base pour le squash dans notre pays, ajoutant finalement des joueurs brillants au référentiel du pays et assurer le succès sportif sur la scène mondiale », a déclaré le vice-président associé.

Cyrus Poncha, secrétaire général de SRFI, a déclaré : « Le squash indien gagne en popularité en tant que sport de compétition grâce au succès de joueurs comme Joshna Chinappa, Dipika Pallikal et Saurav Ghoshal qui ont remporté d’importantes victoires internationales pour le pays. Notre effort conjoint avec HCL a aidé l’Inde à se hisser à la troisième place derrière l’Égypte et le Royaume-Uni parmi les pays avec les joueurs les mieux classés au monde.

“En moins d’un an après le lancement du programme, le nombre de joueurs indiens classés au niveau mondial est passé à 54. Cela témoigne de l’impact puissant que des entreprises telles que HCL se sont engagées à apporter à l’écosystème sportif. Au cours des cinq prochaines années, nous aimerions construire une solide communauté de talents de squash pour permettre à l’Inde de dominer la scène mondiale », a déclaré Poncha dans un communiqué.

Dans le passé, HCL s’est associé à SRFI pour le tournoi de squash junior HCL, le championnat national senior de squash HCL 2017 et 2018.

