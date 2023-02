Sreenidi Deccan s’inscrit 3-0 victoire sur Churchill Brothers

Sreenidi Deccan est provisoirement passé en tête du classement de la I-League 2022-23 après avoir enregistré une confortable victoire 3-0 sur Churchill Brothers à la Deccan Arena samedi.

Les Deccan Warriors comptent désormais 31 points en 15 matches, un point devant RoundGlass Punjab qui a un match en moins contre Sudeva Delhi dimanche.

Tous les buts sont tombés en seconde période. Le capitaine David Castaneda a marqué sur place pour marquer son 13e but de la saison avant que les remplaçants Ramhlunchhunga et Louis Ogana n’ajoutent leurs noms à la feuille de match pour récolter trois points importants pour les Deccan Warriors.

La première mi-temps n’a pas vu beaucoup d’action dans la bouche de but. Le capitaine des Churchill Brothers Momo Cisse a été averti pour une faute sur son homologue David Castaneda dès la cinquième minute.

Les deux équipes ont été rapides en termes de revirements et de transitions mais n’ont pas pu créer de réel danger dans le tiers offensif. Les gardiens Ubaid CK et Albino Gomes n’ont rien eu à faire dans la première demi-heure.

Les hôtes se sont rapprochés à quelques reprises plus tard dans la mi-temps. Rosenberg Gabriel n’était pas cadré avec sa tête suite à un centre de Faysal Shayesteh, tandis que Castaneda a frappé une volée de loin à la 37e minute, mais c’était directement sur Gomes.

La meilleure occasion de Sreenidi en première mi-temps est survenue à trois minutes de la pause. Le corner de Shayesteh a trouvé Stanislas Ankira libre dans la surface de réparation, mais les Congolais n’ont pas pu obtenir une bonne connexion sur la tête et il a été facilement récupéré par Gomes.

La deuxième mi-temps a commencé de façon tonitruante des deux côtés. Une minute plus tard, Ponif Vaz de Churchill a donné le ballon à Castaneda juste à l’extérieur de la surface, mais à son grand soulagement, l’attaquant colombien n’a pas cadré avec sa volée. De l’autre côté, Kapil Hoble et Kingslee Fernandes ont vu leurs tirs bloqués à l’intérieur de la surface de réparation.

Huit minutes plus tard, Gabriel est entré dans l’espace sur l’aile droite avant d’envoyer le ballon dans la surface de réparation pour Castaneda. Il a fallu une déviation de la main de Joseph Clemente dans une position peu naturelle, ce qui a conduit l’arbitre Lalit Singh Rawat à pointer vers l’endroit. Castaneda était fiable comme toujours sur place, envoyant son penalty directement dans la lucarne.

Lalromawia, qui était une force active pour Sreenidi sur l’aile, a frappé le poteau de son tir du pied gauche quelques minutes avant que l’hôte ne double son avantage. Ramhlunchhunga a été joué sur l’aile gauche par Castaneda, et le remplaçant a poursuivi sa course dans la surface avant de trouver le coin inférieur avec une finition précise.

Bien que le score ne le suggère pas, le gardien de Sreenidi, Ubaid, a eu un après-midi chargé. Il a sauvé un effort d’Abdoulaye Sane à la 56e minute et s’est à nouveau bien placé à la 78e et à la 82e minute pour arrêter respectivement les tirs du Sénégalais et d’Emmanuel Yaghr.

Louis Ogana a été l’un des trois changements dans le temps additionnel et a remporté la victoire quelques secondes seulement après son entrée en jeu. Le Nigérian a été nourri sur le flanc droit par Ramhlunchhunga avant de se précipiter dans la surface et de placer le ballon devant Gomes dans le but de Churchill.

