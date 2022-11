Sreenidi Deccan devance les anciens champions en titre Gokulam Kerala

Sreenidi Deccan a battu le champion en titre Gokulam Kerala 1-0 au quatrième tour de la I-League 2022-23 au Deccan Arena d’Hyderabad dimanche.

Après une série d’occasions manquées aux deux extrémités, un long ranger en seconde période de Faysal Shayesteh s’est avéré être le vainqueur alors que Gokulam Kerala a trébuché sur sa première défaite de la saison.

Sreenidi Deccan a commencé le match sur une note offensive et a obtenu cinq corners dans les cinq premières minutes du match, mais n’a pas pu profiter des coups de pied arrêtés. Ramhlunchhunga a fait preuve d’une grande énergie pour l’équipe locale plus tôt dans le match et il a failli marquer à la 16e minute. Il s’est retrouvé à droite de la surface de réparation avec suffisamment d’espace pour tirer, mais il n’a pas réussi à se connecter proprement car son effort s’est étendu sans déranger personne.

Mohamed Awal de Sreenidi, du Ghana, a fait peur à son équipe au milieu de la première mi-temps. Son dégagement occasionnel a trouvé Auguste Boum Somlaga, qui a failli marquer mais le Ghanéen a récupéré à temps pour bloquer le tir en corner. La meilleure chance de la mi-temps est survenue à la 27e minute pour Gokulam lorsque Noufal PN a envoyé un centre du flanc droit pour trouver Thahir Zaman, dont le tir a été bloqué par un ultime effort d’Arijit Bagui alors que le gardien de Sreenidi Aryan Niraj Lamba récupérait le ballon. .

Le trio de milieu de terrain composé de Faysal Shayesteh, Mayakkannan et Konsam Phalguni Singh a dominé la procédure pour Sreenidi et a lancé des attaques, mais la paire défensive de Gokulam composée du capitaine Aminou Bouba et Pawan Kumar a bien fait pour empêcher toute menace réelle à leur but.

La deuxième mi-temps a commencé sur une note rapide. Dès le redémarrage, Gokulam est passé à l’attaque alors que Zaman a timide le but de l’extérieur de la surface qui s’est éloigné des moustaches du coin supérieur. Trois minutes plus tard, Somlaga dribble Awal et décoche un tir qui passe juste au-dessus de la barre.

De l’autre côté, Shayesteh a attrapé les Malabarians au comptoir à la 50e minute alors qu’il fournissait une passe à Phalguni Singh, mais le milieu de terrain a décoché un tir plutôt décevant sur la cible qui n’a donné aucun résultat. Les Deccan Warriors ont finalement sorti l’impasse à la 63e minute avec Phalguni Singh qui a lancé une passe pour Shayesteh, qui a décoché un tir bas au but en battant de loin le gardien de Gokulam Shibinraj Kunniyil.

Six minutes après que le but ait été marqué, Phalguni Singh a décoché un autre tir puissant depuis l’intérieur de la surface. Sa tentative a été parée de loin par le Kunniyil sous la barre. Ramhlunchhunga est resté un problème constant pour la défense de Gokulam avec ses courses à travers les deux flancs. Il a reçu un soutien continu de Shayesteh.

Gokulam a montré un sentiment d’urgence dans sa recherche de l’égalisation mais n’a pas pu créer d’occasion majeure car la défense de Sreenidi a tenu bon, Awal s’est avéré être un rocher pour l’équipe locale. Suite à cette victoire, Sreenidi Deccan a maintenant remporté trois de ses quatre matchs et compte neuf points sur la table. Gokulam Kerala a concédé son premier but cette saison alors qu’ils ont maintenant sept points sur la table avec deux victoires et un match nul en quatre matchs.

