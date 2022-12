Sreejita De se moque de Tina Datta, Soundarya Sharma accuse cette dernière d’avoir volé du tofu

L’acteur Sreejita De, qui a été le premier candidat à être expulsé de Bigg Boss 16, est maintenant entré dans la série en tant que joker. Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, Sreejita a été vu en train de serrer les cornes avec sa compatriote Tina Datta.

Sreejita a fait des remarques méchantes à Tina, disant “qu’elle est pleine d’énergie négative”. Sreejita s’est également moqué de Tina qui a été accusée par les internautes de regarder la caméra à chaque fois qu’elle étreint Shalin. Plus tard, Sreejita continue d’embrasser Shaleen. Elle le montre même et regarde la caméra en disant: “Maintenant, je peux embrasser Shaleen.” L’entrée de Sreejita devient le sujet de conversation de la ville parmi les observateurs avides de Bigg Boss. “Hhahahah … j’ai adoré la façon dont Sreejita a exposé la réalité de Tina”, a commenté un utilisateur des médias sociaux.





“Woaah Sreejita est en feu”, a écrit un autre. Sreejita et Tina ont travaillé ensemble dans la série Uttaran. Ils avaient l’habitude de partager un lien étroit il y a des années, mais avec le temps, leur relation s’est détériorée pour certaines raisons.

Les combats sont une chose courante dans la maison Bigg Boss 16 et rien n’est différent dans le prochain épisode de l’émission de téléréalité controversée alors que Soundarya Sharma et Tina Datta ont été vues en train de verrouiller les cornes. Un tiff a eu lieu entre Soundarya et Tina. Tina s’est effondrée plus tard en niant l’accusation portée contre elle par Soundarya concernant le vol de tofu. Elle a traversé des troubles émotionnels et a demandé pourquoi elle prendrait quelque chose comme de la nourriture à qui que ce soit. Elle a ajouté qu’elle ne se battait que pour le poulet dans cette maison et même pas pour sa propre nourriture.

Cependant, la matinée pour Tina a commencé par une discussion avec Shalin Bhanot sur leur position dans leur relation. Il y a eu des hauts et des bas constants et beaucoup de disputes entre les deux.

Dans une conversation en cours, Shalin a dit à Tina de ne pas s’inquiéter pour lui et qu’il ne va que là où il se sent désiré. Il a en outre ajouté que tout ce que faisait Tina était correct et qu’il avait tort. Bouleversée, Tina a dit à Shalin que c’était elle qui avait tort et l’a remercié de lui avoir donné la fermeture. (Avec les contributions de l’ANI et de l’IANS)