Sreejita De et Michael Blohm-Pape partagent d’autres magnifiques photos de mariage à l’église ; marié excité pour les noces bengalis

Sreejita De s’est mariée avec le beau Michael Blohm-Pape à Hambourg, en Allemagne. La cérémonie a eu lieu dans une église pittoresque. Les deux se fréquentaient depuis quelques années maintenant. Michael Blohm-Pape occupe un poste de direction dans une grande entreprise allemande. Il était basé à Mumbai depuis un certain temps. Le couple s’est rencontré pour la première fois dans un café et a discuté. Sur les photos partagées aujourd’hui, on peut voir Sreejita De et Michael Blohm-Pape s’embrasser après avoir prononcé leurs vœux de mariage. Elle est absolument angélique dans sa robe blanche alors qu’il a l’air pimpant dans un costume noir.

Regarde ces photos…

Sreejita De avait voyagé auparavant en Allemagne et elle connaît bien la famille de Michael Blohm-Pape. Sur les photos, on peut le voir en train de l’embrasser sur le front. La mariée a choisi un maquillage lumineux qui la rendait absolument magnifique le grand jour. Il y a une autre photo où on peut la voir à l’extérieur de l’église.

Un internaute a demandé à Sreejita De si elle envisageait également de se marier avec des rituels bengalis. Son mari, Michael Blohm-Pape, a déclaré qu’ils organiseraient également un mariage indien. Jetez un oeil à cette conversation…

Sreejita De, originaire de Haldia au Bengale occidental, a commencé le mannequinat au début de sa vie. Elle est devenue célèbre après Uttaran. L’actrice a fait de nombreux spectacles en hindi. Bigg Boss 16 était sa première grande émission de télé-réalité en hindi. Pour l’instant, elle n’envisage pas de déménager en Allemagne. Sreejita De est passionnée par le théâtre et veut être en Inde pour les quatre à cinq prochaines années. Michael Blohm-Pape est entré dans sa vie après qu’elle se soit remise d’une rupture. Il semble que son ancien petit ami n’ait pas très bien compris sa carrière et ses choix.