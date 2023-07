Sreejita De et Michael Blohm-Pape émerveillent les fans avec de nouvelles photos de conte de fées ; Abdu Rozik a un adorable message pour les jeunes mariés

Sreejita De et Michael Blohm-Pape gagnent des cœurs partout. Le couple vient de se marier à Hambourg, ville natale du marié. Sreejita De et Michael Blohm-Pape se fréquentaient depuis près de cinq ans. Il lui a fait une proposition de rêve en France il y a quelques années. Sreejita De a partagé de nouvelles photos de leur tournage avant le mariage. On peut la voir dans une robe rose oignon clair avec des diamants scintillants. Il porte un costume gris. Le couple a l’air extrêmement rêveur alors qu’il pose dans un champ de lupins séchés. On voit Michael Blohm-Pape embrasser doucement l’actrice. Regarde ces photos…

Elle a partagé une autre vidéo. La photographie et la vidéo de son mariage ont été réalisées par Raabta Studios. Nous pouvons voir des vues magnifiques de l’église du château dans laquelle ils se sont mariés. Sreejita De était magnifique alors qu’elle marchait dans l’allée dans sa robe blanche. Il n’y a pas assez de détails sur sa magnifique robe de mariée blanche.

Nous pouvons voir que les célébrités les félicitent. Abdu Rozik, qui est de retour de la maison Bigg Boss OTT 2, a écrit : « Je vous aime les gars… félicitations pour le plus beau jour de votre vie. Je vous souhaite un long et sain déménagement ensemble comme un Xx. » Comme nous le savons, Sreejita De et Abdu Rozik se sont très bien liés à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16. Elle a été invitée à toutes les fêtes qu’il a organisées après sa sortie de l’émission de Salman Khan.

Le couple descendra bientôt en Inde. Sreejita De prévoit un gros mariage bengali à Goa. L’actrice est originaire de Haldia, au Bengale occidental. Son mari Michael Blohm-Pape a déclaré qu’il était très enthousiasmé par les rituels et les noces bengali. Sreejita a travaillé dans un certain nombre de feuilletons quotidiens indiens. C’est Uttaran qui lui a valu la première place sous les feux de la rampe.