Sreejita De devient la première candidate à être expulsée de l’émission de Salman Khan

Grand Patron 16: L’actrice uttarienne Sreejita De a reçu le moins de votes du public et a été expulsée de Bigg Boss. Sreejita a été nominé avec MC Stan, Shalin Bhanot, Tina Datta et Gori Nagori, et le public a choisi de les sauver plutôt que Sreejita.

Au début de Shanivaar Ka Vaar, Salman a d’abord affronté Sumbul. Après que le père de la star d’Imlie ait accusé Shalin et Tina d’avoir “utilisé” Touqeer pour leur jeu, l’actrice a eu une crise émotionnelle. Shalin et Tina ont essayé de se justifier et ont culpabilisé Sumbul. Ainsi, au début de l’épisode, Salman a confirmé que le père de Sumbul avait raison et lui a conseillé de s’ouvrir chaque fois qu’elle se sentait émotionnellement perplexe.

Priyanka contre Nimrit







Plus tard, Salman a lancé une tâche parmi les colocataires pour choisir entre Priyanka Chahar Choudhary et Nimrit Kaur Ahluwalia comme la personne la plus « authentique » de la maison. Avec les votes majoritaires de neuf personnes, Priyanka a remporté le titre de personne la plus juste et la plus authentique de la maison.

Remerciez Dieu promotions







Sidharth Malhotra et Nakul Preet Singh ont honoré le spectacle pour promouvoir leur prochain artiste de Diwali, Dieu merci. Sidharth a demandé à Priyanka et Ankit de danser sur Manike. Plus tard, Malhotra a choisi Shalin et Tina pour jouer sur la chanson Tum Ladki Ho de Maine Pyar Kiya. Les invités ont sélectionné Priyanka et Ankit comme le meilleur duo. Salman a également taquiné Malhotra à propos de Kiara Advani et a laissé cette dernière rougir.

MC Stan a reçu un message d’Ammi



Salman Khan a apporté un cadeau spécial au rappeur MC Stan. L’artiste est devenu ému après avoir entendu la voix de sa mère. Ammi de MC Stan lui a souhaité bonne chance et lui a demandé d’être fort. Après avoir entendu Ammi, Altaf est devenu ému et a pleuré.

Salman Khan a critiqué Shalin Bhanot

Les colocataires ont élu Shalin pour avoir puni. Ensuite, Salman a pris son cas et l’a fustigé pour s’être mal comporté avec le médecin. L’acteur lui a dit qu’il était responsable d’être dans le pétrin, et Bhanot était gêné face à tout le monde.