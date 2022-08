Sreeja Akula subit une perte déchirante, manque le bronze par Whisker

L’Indienne Sreeja Akula a subi une défaite déchirante aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022 alors qu’elle s’inclinait face à l’Australienne Yangzi Liu 3-4 dans un match serré pour la médaille de bronze. Sreeja a perdu 11-3 6-11 2-11 11-7 13-15 11-9 7-11 après avoir organisé une série de retours dans un match qui a duré plus d’une heure et demie.

Le pagayeur né à Hyderabad a pris un départ confiant contre Liu qui semblait assez nerveux et le premier en a profité pour gagner 11-3 le premier match. L’Australien a rebondi avec une intention plus offensive et a remporté le deuxième match 11-6 pour égaliser. Portée par son retour dans le deuxième match, Liu a continué là où elle s’était arrêtée et n’a pas permis à l’Indienne de retrouver le rythme, et a remporté le troisième match 11-2.

Sreeja, cependant, a montré les premiers signes de son attitude inflexible et s’est appuyée sur ses coups droits intelligents pour remporter le quatrième match 11-7. Alors que le match était fixé à 2-2, c’est encore une fois Liu, qui a mené un match serré et a porté le score à 15-13 lors du cinquième match.

Le sixième match s’est avéré être une bataille d’esprit entre les deux joueuses, mais c’est Sreeja, qui a montré sa classe en gagnant 11-9, après avoir mené 1-7 à un moment donné. Le set décisif s’est avéré être quelque chose de similaire puisque Sreeja, malgré un retard de 1-6, a porté le score à 5-8.

Mais c’est l’Australien qui a ri le dernier et est reparti avec le bronze. Chez les hommes, la paire de Sharath Kamal et G Sathiyan affrontera le duo anglais de Paul Drinkhall et Liam Pitchford dans le match pour la médaille d’or en double.

Dans les épreuves en simple, Sharath affrontera Drinkall lors de la première demi-finale plus tard ce soir tandis que Sathiyan croisera le fer avec Pitchford lors de la deuxième demi-finale. D’autre part, le match pour la médaille d’or en double mixte verra Sharath faire équipe avec Sreeja pour affronter la paire malaisienne de Javen Choong et Karen Lyne.

