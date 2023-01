SRD Prasad, K Shanathoiba Sharma, Gurcharan Singh Bag Padma Shri

A la veille du 74e Jour de la République, le gouvernement indien a annoncé la liste des lauréats Padma. Les goûts du vétéran de Kalarippayattu SRD Prasad, du gourou de Thang Ta K Shanathoiba Sharma et de l’ancien joueur de cricket et entraîneur Gurcharan Singh ont été présentés avec Padma Shri dans la catégorie sportive.

Les prix Padma sont l’une des plus hautes distinctions civiles du pays. Les prix sont décernés dans plusieurs disciplines telles que l’art, le travail social, les affaires publiques, la science et l’ingénierie, le commerce et l’industrie, la médecine, la littérature et l’éducation, les sports et la fonction publique, entre autres.

Institués en 1954, ces prix sont décernés chaque année à l’occasion de la fête de la République. Les nominations reçues pour les prix Padma sont soumises au comité des prix Padma, qui est constitué par le Premier ministre. Le comité des récompenses est dirigé par le secrétaire du Cabinet et comprend le ministre de l’Intérieur, le secrétaire du président et quelques personnalités éminentes.

« Padma Vibhushan » est décerné pour un service exceptionnel et distingué ; ‘Padma Bhushan’ pour un service distingué de haut niveau et ‘Padma Shri’ pour un service distingué dans n’importe quel domaine.

Pour l’année 2023, le président a approuvé l’attribution de 106 prix Padma, dont 3 cas duo (dans un cas duo, le prix compte pour un) selon la liste ci-dessous. La liste comprend 6 prix Padma Vibhushan, 9 prix Padma Bhushan et 91 prix Padma Shri. 19 des lauréats sont des femmes et la liste comprend également 2 personnes de la catégorie des étrangers/NRI/PIO/OCI et 7 lauréats posthumes.

