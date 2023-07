SRCCF parraine un séminaire sur la philanthropie pour les conseillers en gestion de patrimoine – Shaw Local

Un séminaire sur la philanthropie pour les avocats, les comptables et les conseillers en patrimoine est prévu à 17 heures le mercredi 9 août à la Banque nationale de la ville natale, 260, rue Bucklin, La Salle.

L’événement, parrainé par la Starved Rock Country Community Foundation, présentera un aperçu des services de la fondation et une présentation par le directeur principal de Sikich, Larry Johnson de Springfield.

Johnson a aidé à transformer la Sangamon County Foundation en Community Foundation for the Land of Lincoln au début des années 2000. Depuis lors, ses actifs sont passés d’un fonds de 800 000 $ à 290 fonds totalisant 64 millions de dollars – et il a accordé 25 millions de dollars en subventions caritatives.

Pour son service exemplaire, Johnson a remporté le premier « Stephens Philanthropy Award » du CFLL en 2022.

Le séminaire du 9 août intitulé « Le rôle des conseillers professionnels dans l’espace des fondations communautaires » comprendra également un bref historique de la SRCCF et un aperçu de ses services et options d’investissement.

« Avec une communauté aussi généreuse que la nôtre, nous pensons que la SRCCF est capable d’une croissance significative », a déclaré le PDG Fran Brolley. «Une fois de plus, les avocats, les comptables et les planificateurs financiers seront pleinement conscients de toutes les options caritatives que nous proposons, nous sommes convaincus qu’ils recommanderont SRCCF à leurs clients. Nous écoutons les donateurs, suivons leurs intentions et facilitons les dons. »

Depuis sa fondation par Pamela et Chuck Beckett, d’Ottawa, il y a moins de huit ans, la SRCCF a distribué plus de 1,8 million de dollars en investissements communautaires, subventions et bourses et a établi près de 90 fonds.

RSVP pour le séminaire gratuit d’ici le vendredi 4 août, en appelant la directrice des opérations de la SRCCF, Janice Corrigan, au 815-252-2906, ext. 2. Des bouchées et des boissons seront offertes gratuitement par la Banque Nationale de la Ville natale.