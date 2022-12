‘Sr.’ Critique : The Downeys, père et fils, comparer les notes

“Sr.”, Un documentaire réalisé par Chris Smith, avec Robert Downey Jr. fournissant une main de production solide et une présence à l’écran, met en évidence ce charisme et cette curiosité même lorsqu’il montre l’ancien Downey en déclin. (Il est décédé en 2021 des complications de la maladie de Parkinson.) L’accent est ici divisé entre la relation père-fils et le travail révolutionnaire du père. Les films absurdes de l’aîné Downey, dont la furieuse satire “Putney Swope”, sont le tissu conjonctif entre les films underground et les Marx Brothers.