Squirrel On a Roll, joue avec un ballon sur un trampoline

Qui n’aime pas jouer sur un trampoline ? Et d’après une vidéo virale récente, non seulement les humains mais aussi les animaux aiment rouler et sauter sur des trampolines. Un clip mettant en scène un petit écureuil jouant avec un ballon sur un trampoline a fait le tour du net et séduit les internautes. Si vous passez une journée ennuyeuse, le clip de jeu de cet écureuil vous remontera certainement le moral. Il a été publié sur Twitter le 31 août avec la légende “L’écureuil s’amuse” et a amassé plus de 3,5 millions de vues et plus de 1,2 lakh aime.

Le clip montre un écureuil sur un trampoline essayant de grimper sur une balle aussi grosse que sa propre taille, mais il est incapable de le faire car la balle continue de rouler, ce qui fait que l’écureuil se retourne complètement avec elle. Ne voulant pas abandonner, l’écureuil continue de chasser le ballon partout sur le trampoline. Regarder l’écureuil dans l’instant, courir derrière le ballon et rouler, fera de votre journée.

“J’ai une balançoire sur laquelle ils adorent jouer”, a partagé une utilisatrice de Twitter sur sa propre expérience. “Merci! J’en avais besoin aujourd’hui », s’est exclamé un internaute. “Cet écureuil est certainement sur la balle quand il s’agit de s’amuser”, a commenté une personne. “‘C’est la plus grosse noix que j’ai jamais vue’ – un écureuil probablement”, a déclaré une personne en prédisant les pensées de l’animal.

Dans une autre vidéo partagée par le même compte Twitter début août, un écureuil a été vu faisant des bruits pour effrayer un oiseau. Leurs mignons petits rugissements, ou plutôt ronflements, ont fait fondre le cœur des internautes.

Écureuil essayant d’effrayer un oiseau.. Son sur.. pic.twitter.com/s2YQFGlWih — Buitengebieden (@buitengebieden) 9 août 2022

Ce clip était également devenu viral, recevant près de 5 millions de vues.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici