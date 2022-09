Squirrel interrompt la conférence téléphonique d’un homme, ce qui s’est passé ensuite vous laissera dans le grand écart

Quand vous pensez aux intrus, ce qui vous vient à l’esprit est généralement un voleur. Mais un homme en était réduit à hurler lorsqu’un écureuil décida d’interrompre sa conférence téléphonique. La vidéo publiée sur Reddit montre un homme assis calmement dans ce qui ressemble à son bureau à domicile lors d’une conférence téléphonique avant qu’il ne soit surpris. Il se ressaisit brièvement pour continuer sa réunion, seulement pour qu’un écureuil saute à l’intérieur par l’une des fenêtres. Il attrape la batte de baseball posée à côté de lui et saute de son siège en criant après l’écureuil. Même en sautant sur le dessus de la table, l’homme continue de balancer la batte avant que la vidéo ne soit coupée.

Le clip intitulé “Squirrel interrompt une conférence téléphonique (avertissement casque)” a été publié mercredi sur Reddit.

Les internautes hurlaient de rire face à la réaction de l’homme. Certains ont mentionné que ce n’était évidemment pas la première fois que l’écureuil faisait intrusion dans sa maison. Vu qu’il avait une batte préparée pour une telle attaque.

«Le mec avait une chauve-souris prête à côté de son bureau. Était-il préparé pour l’écureuil ? Était-ce son pire cauchemar devenu réalité ? La chauve-souris était-elle là pour une raison complètement différente ? des pigeons peut-être ? a demandé un utilisateur de Reddit.

Un autre utilisateur de Reddit a demandé: “Comment vous en remettez-vous?” Certains avaient même des conseils amusants pour l’homme. Un utilisateur a suggéré: “Déplacez les lieux, commencez à utiliser votre deuxième prénom et espérez ne plus jamais croiser la route d’un écureuil.” Un autre lui a conseillé de démissionner immédiatement et de ne plus jamais parler à ses collègues.

Un troisième utilisateur a commenté: “Nous sommes passés de tuer des mammouths à cela.”

Les internautes ont été intrigués par le fait qu’au lieu que l’écureuil coure à la vue de l’homme, il a piqué du nez dans son bureau. Quelques-uns ont suggéré qu’au lieu de crier à la vue de l’écureuil, l’homme aurait peut-être dû ouvrir la fenêtre à la place.

