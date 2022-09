L’animateur des Emmy Awards Kenan Thompson et les producteurs de la cérémonie promettent un événement de bien-être – une phrase qui ne s’applique pas à plusieurs des émissions les mieux nominées.

Les meilleurs prétendants au drame incluent le “Squid Game” violemment dystopique, la satire sombre du lieu de travail “Severance” et “Succession”, sur une famille puissante et impitoyable. Même le candidat à la comédie “Ted Lasso”, le champion en titre, a pris une tournure sombre dans la narration.

Mais après plusieurs saisons de récompenses limitées par la pandémie, les 74e Primetime Emmy Awards de lundi (diffusés à 20 h HAE sur NBC, diffusés sur Peacock) seront importants et festifs, ont déclaré les producteurs exécutifs Reginald Hudlin et Ian Stewart.

Ils prennent en fait une page de la cérémonie réduite de l’année dernière et de ses sièges de table de style club pour les nominés.

«Ils se sont bien amusés. Ils ont fait la fête. Ils se sont célébrés”, a déclaré Stewart, rappelant un commentaire fait par l’acteur Sophia Bush à la fin de la soirée : “Oh, mon Dieu, je me suis vraiment amusé aux Emmys.”

Les tables seront encore et encore réservées aux nominés – et à leurs « significatifs », a déclaré Stewart – mais il y aura quelque 3 000 autres invités assis traditionnellement dans le Microsoft Theatre de 7 000 places temporairement reconfiguré au centre-ville de Los Angeles.

“Quand les nominés passent un bon moment, cela se traduit à l’écran”, a déclaré Hudlin, citant les discours “passionnés et touchants” prononcés par les gagnants.

Thompson, le membre vétéran de la distribution de “Saturday Night Live” prenant son premier tour en tant qu’hôte des Emmys, a déclaré qu’il voulait profiter de la cérémonie et s’assurer que les autres le faisaient.

«Cela devrait être une nuit d’appréciation de l’art et de la créativité et d’élimination du stress. Je comprends – ça craint de perdre, et tout le monde choisit des tenues et essaie de faire le truc du tapis rouge », a déclaré Thompson. “Mais en même temps, c’est une chose géniale d’être dans la salle le soir des Emmys, et je ne veux pas que cela se perde dans le stress.”

Il ne s’attend à rien qui reflète la confrontation Will Smith-Chris Rock qui a jeté une ombre sur les Oscars plus tôt cette année, a déclaré Thompson.

Bien que “Succession” de HBO, qui a remporté le prix de la meilleure série dramatique en 2020, et “Ted Lasso” d’Apple TV+ soient considérés comme les favoris pour les honneurs des meilleures séries, il y a un potentiel de surprises. “Squid Game” de Netflix, une sensation mondiale, serait la première série dramatique en langue non anglaise à remporter un Emmy.

Du côté de la comédie, le nouveau venu acclamé d’ABC “Abbott Elementary” pourrait devenir la première émission télévisée à remporter le prix de la meilleure comédie depuis “Modern Family” du réseau en 2014. Il fait également partie des rares prétendants cette année, avec “Squid Game”. pour aligner un nombre substantiel de candidats de couleur.

Lors des cérémonies d’arts créatifs Emmy tenues plus tôt ce mois-ci, l’émission de style faux documentaire sur les éducateurs d’une école sous-financée de Philadelphie a remporté le trophée du casting exceptionnel de séries comiques. “Succession” a remporté le prix du casting de la série dramatique.

“The Crown”, le grand gagnant de l’année dernière, n’était pas en lice cette fois-ci parce qu’il n’avait pas participé à la période d’éligibilité aux Emmys. Le récit dramatisé du règne et de la vie de famille de la reine Elizabeth reviendra pour sa cinquième saison en novembre, alors que la Grande-Bretagne pleure la perte de son monarque le plus ancien, décédé jeudi à l’âge de 96 ans.

