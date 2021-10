Squid Game saison 2 : Y aura-t-il une autre série ?

Le jeu SQUID est devenu l’une des émissions les plus performantes de Netflix avec des fans désespérés pour une saison deux.

L’émission coréenne devrait dépasser Bridgerton dans la course aux séries Netflix les plus populaires.

netflix

L’émission à succès Squid Game a atteint le numéro 1 dans 90 pays en seulement 10 jours.[/caption]

Y aura-t-il une autre série de jeu Squid sur Netflix ?

L’horreur coréenne a été un énorme succès auprès des fans en raison de son contenu sanglant et de son facteur de choc, mais y aura-t-il une saison 2 ?

Malheureusement pour les fans, Netflix n’a pas encore annoncé son renouvellement, mais avec la popularité de la série, une saison deux pourrait être probable.

Si la série a une suite, les téléspectateurs devront peut-être attendre un peu en tant que réalisateur, a déclaré Hwang Dong-hyuk. Variété « le processus de fabrication a été long et stressant ».

« Je n’ai pas de plans bien élaborés pour Jeu de calmars 2. C’est assez fatiguant rien que d’y penser.

Les fans de la série espèrent un changement d’avis alors que l’excitation suscitée par la série continue de croître.

Reuters

Squid Game est entré dans le Top 10 américain 2 jours après sa sortie.[/caption]

Que s’est-il passé dans la première saison de Squid Game ?

L’émission est basée sur 456 personnes en difficulté financière et adopte un format adulte de Hunger Games.

Chaque personne est invitée à participer à un jeu de survie afin de gagner 28 millions de livres sterling.

Le personnage principal de la série est Seong Gi-hun, un divorcé à court d’argent qui fuit constamment les agents de recouvrement et lutte pour subvenir aux besoins de sa mère et de sa fille.

Ils sont drogués et emmenés dans un endroit secret, où on leur dit qu’ils participeront à des jeux pour enfants pour de l’argent.

Près de la moitié des joueurs sont tués à la fin du premier match et les autres votent pour partir, citant le contrat.

Après quelques jours à l’extérieur, les joueurs réalisent que leur vie n’est pas meilleure et reviennent.

Cette fois cependant, un détective parvient à se faufiler à bord du navire pour rechercher son frère disparu.

Alors que le jeu de survie continue, des alliances commencent à se former et le détective mène une enquête secrète.

Lors du match final, il ne reste que trois concurrents en vie et ils ont droit à un dîner de steak pour célébrer.

Les joueurs sont encouragés à apporter leurs couteaux à steak et une attaque s’ensuit ne laissant que deux restants à jouer, Gi-hun et son adversaire Sang-Woo.

Après un dur combat, Gi-hun est sur le point de gagner lorsqu’il demande à Sang-Woo d’abandonner la partie.

Il refuse car il ne veut pas retourner à son ancienne vie et se sacrifie, demandant à Gi-hun de s’occuper de sa famille.





Au retour de Gi-hun à son ancienne vie – avec sa nouvelle fortune – il revient pour découvrir que sa mère est décédée.

Il saute ensuite un an dans le futur et nous voyons Gi-hun vivre la même vie à court d’argent et refuser de dépenser l’argent, lorsqu’il reçoit une invitation.

La fin surprise de l’émission voit Gi-hun découvrir l’identité du créateur du jeu et changer sa vie.