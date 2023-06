Squid Game saison 2 Date de sortie potentielle, actualités et distribution

Squid Game reste à ce jour la plus grande série de Netflix au monde, et en tant que tel, beaucoup seront heureux d’apprendre qu’elle revient pour plus.

L’émission dystopique coréenne suit un groupe de civils qui cherchent désespérément à gagner un énorme prix en argent. Ils sont soumis à une série de défis exténuants, où ils s’affrontent dans des versions tordues de jeux pour enfants. S’ils perdent, ils font face à des conséquences mortelles.

Si vous voulez savoir quand le spectacle reviendra, qui sera de retour et de quoi nous nous attendons, alors nous avons tout ce que vous devez savoir. Nous avons également des articles similaires pour d’autres originaux de Netflix comme Stranger Things et The Witcher.

Lors d’un appel aux investisseurs, le PDG de Netflix, Ted Sarandos, a confirmé que la saison 2 de Squid Game reviendrait dans 2024. Cependant, nous n’avons pas de date de sortie exacte.

La production devrait démarrer cet été et devrait durer environ dix mois selon The Digital Fix. Dans cet esprit, nous estimons que nous verrons le retour de l’émission dans la seconde moitié de l’année prochaine.

Casting de la saison 2 de Squid Game – qui revient?

Netflix a confirmé lors de l’événement Tudum que les acteurs suivants reviendront :

Lee Jung-jae dans le rôle de Seong Gi-hun

Lee Byung-hun en tant que leader

Wi Ha-jun comme Hwang Jun-ho

Gong Yoo en tant que recruteur

Les rejoindront les nouveaux ajouts suivants, qui sont tous jusqu’à présent dans des rôles sans nom :

Yim Siwan

Kang Ha-neul

Park Sung Hoon

Yang Dong Geun

Existe-t-il une bande-annonce pour Squid Game saison 2 ?

Il n’y a pas encore de bandes-annonces pour la saison 2, mais vous pouvez voir l’annonce du casting ici:

Quelle sera l’intrigue de Squid Game saison 2 ?

Netflix ne s’est pas penché sur l’intrigue de la saison 2 de Squid Game, mais on peut estimer de quoi il s’agira.

La saison 1 s’est terminée avec Seong Gi-hun prenant une décision rapide de réintégrer le jeu après avoir rencontré à nouveau le recruteur (après un arrêt rapide chez le coiffeur pour obtenir un nouveau faire flashy).

Comme le Front Man a été confirmé pour revenir, nous supposons que Gi-hun tentera de faire tomber le jeu de l’intérieur en tant que concurrent – mais sera-t-il capable d’influencer quelqu’un vers sa cause ?

Une partie de ce qui fait le succès de la série est ses jeux horribles, nous nous attendons donc à des décors plus horribles et élaborés pour la deuxième série.

Squid Game reviendra-t-il pour la saison 3 ?

L’année dernière, le créateur Hwang Dong-hyuk a déclaré à Variety qu’il y avait une chance « 50-50 » que la deuxième saison de l’émission soit la dernière – il est donc possible que Squid Game revienne pour une troisième saison.

Nous en apprendrons probablement plus à l’approche de la saison 2.

Comment regarder Squid Game

Comme vous l’avez peut-être déjà deviné, Squid Game est un Netflix Original, il n’est donc disponible que sur ici.

Les plans commencent à partir de 6,99 $/4,99 £ par mois pour un visionnage avec publicité et de 9,99 $/6,99 £ pour un visionnage sans publicité. Vous pouvez vous inscrire sur Netflix et consulter notre guide de tous les plans ici.