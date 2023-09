Squid Game obtient un jeu VR interactif absolument maudit

En tant que société, nous ne méritons pas Jeu de calmar. C’est clair pour moi maintenant. Aucun des responsables n’a l’éducation médiatique nécessaire pour apprécier correctement Jeu de calmaret aucun des responsables de opportunités de franchise mérite une licence Jeu de calmarparce que nous avons obtenu ceci : une « expérience VR totalement immersive », selon un communiqué de presse, où «les joueurs peuvent participer au monde de Jeu de calmar grâce à cette expérience de réalité virtuelle d’un réalisme sans précédent.

Les mots de passe Netflix, ChatGPT ne peuvent pas détecter l’IA et plus de CoTweets | Choix de l’éditeur

Outre le fait que ce genre de conneries dévalorise et édulcore ce Jeu de calmar essayait de dire en premier lieu, qui veut passer son temps à jouer à des jeux pour enfants sans enjeux comme le tir à la corde et la marelle ? Oui, Jeu de calmar est littéralement la série Netflix la plus regardée de tous les tempsmais qui veut, et je cite le communiqué « full-body VR » des jeux-comme-torture ?

Selon le communiqué de presse, cette expérience sera disponible dans les sites Sandbox à travers le pays à partir du 29 septembre., et « des groupes de six personnes maximum joueront à des jeux de la série, comme « Red Light, Green Light » et « Cross the Glass Bridge ». La société a également ajouté de nouveaux mini-jeux, que Sandbox VR dit avoir développés avec Netflix. Le but ultime de cette collaboration était « d’apporter les sensations fortes et le drame inoubliables de Jeu de calmar à la réalité virtuelle », a déclaré Michael Hampden, vice-président principal du contenu et directeur créatif chez Sandbox VR.

Tellement de choses… ça ne semble pas amusant ? Quel est l’appel ?! J’ai besoin que quelqu’un me l’explique. Et utilisez de petits mots, parce que je suis clairement le crétin qui ne comprend tout simplement pas l’art ou quelque chose comme ça. Et mon Dieu, je vous en supplie, n’envoyez pas Greg Lombardo, vice-président, Live Experiences, Netflix, pour me l’expliquer, car après avoir lu cette citation, je suis toujours absolument déconcerté : « En exploitant la puissance de la réalité virtuelle, les fans peuvent plongez davantage dans le monde de cette série avec des jeux captivants et passionnants qu’ils connaissent et aiment.

Sandbox VR crée des expériences immersives qui combinent un suivi de mouvement extrêmement sensible avec l’haptique « pour offrir aux joueurs un réalisme sans précédent et une immersion complète qui n’est pas possible avec la VR domestique ou d’autres plates-formes VR géolocalisées… Le corps des invités agit comme leur contrôleur de jeu. » ; tout ce qu’ils ont à faire est d’entrer dans le monde virtuel et de participer à l’action qui se déroule autour d’eux.

Peut-être que je suis blasé. Peut-être que je déteste m’amuser. Ou peut-être que j’ai raison et que nous devons tous mettre Jeu de calmar remis sur les étagères jusqu’à ce que nous puissions réfléchir de manière critique aux thèmes et à la critique culturelle qu’il a adressé à cette société consumériste et ultra-capitaliste.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.