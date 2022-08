Squelette d’un dinosaure de 82 pieds de long trouvé dans le jardin d’un homme au Portugal | Nouvelles du monde

Le squelette d’un dinosaure de 82 pieds de long a été découvert dans le jardin d’un homme au centre du Portugal.

Des paléontologues espagnols et portugais travaillant sur le site de la ville de Pombal pensent qu’il pourrait s’agir des restes du plus grand dinosaure sauropode d’Europe.

Les sauropodes sont des dinosaures herbivores à quatre pattes caractérisés par un long cou et une longue queue.

Les fouilles ont commencé lorsque le propriétaire foncier a remarqué pour la première fois des fragments d’ossements sur sa propriété en 2017 lors de travaux de construction.

Les chercheurs disent qu’au cours des dernières semaines, ils ont déterré les vertèbres et les côtes d’un possible sauropode brachiosauridé, ou brachiosaure, qui aurait mesuré environ 39 pieds (12 m) de haut et environ 82 pieds (25 m) de long.

Le groupe des Brachiosauridae est composé de grandes espèces qui ont vécu du Jurassique supérieur au Crétacé inférieur, il y a environ 160 à 100 millions d’années.

“Il n’est pas habituel de trouver toutes les côtes d’un animal comme celui-ci, encore moins dans cette position, conservant leur position anatomique d’origine”, a déclaré Elisabete Malafaia, chercheuse postdoctorale à l’Université de Lisbonne.

“Ce mode de conservation est relativement rare dans les archives fossiles de dinosaures, en particulier de sauropodes, du Jurassique supérieur portugais.”