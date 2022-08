Squelette d’un dinosaure de 82 pieds de long extrait d’un jardin au Portugal

Les restes squelettiques d’un dinosaure, considéré comme le plus grand jamais trouvé en Europe, ont été déterrés dans le jardin d’un habitant de la ville de Pombal, au Portugal. Le squelette mesure 12 mètres de haut et 25 mètres de long. Les restes sont analysés et étudiés par une équipe internationale de chercheurs, comprenant des membres de la Faculté des sciences de l’Université de Lisbonne. On pense que le dinosaure est un gigantesque sauropode, qui est un groupe de créatures quadrupèdes herbivores dotées d’un long cou et d’une longue queue.

Le projet d’excavation a été lancé en 2017 lorsque le propriétaire d’une propriété à Pombal a remarqué plusieurs fragments d’os fossilisés dans son jardin, alors qu’il effectuait des travaux de construction. S’attendant à quelque chose de plus gros que de simples fragments, il a informé l’équipe de recherche, qui a alors commencé les fouilles.

Parlant de la découverte, Elisabete Malafaia, chercheuse à l’Université de Lisbonne, a déclaré dans un communiqué : « Il n’est pas habituel de trouver toutes les côtes d’un animal comme celui-ci, encore moins dans cette position, en conservant leur position anatomique d’origine. Elle a ajouté : “Ce mode de conservation est relativement rare dans les archives fossiles des dinosaures, en particulier des sauropodes, du Jurassique supérieur portugais”.

Le groupe auquel le dinosaure appartient peut-être est identifié comme Brachiosauridae. Ce groupe était composé de grandes espèces qui vivaient il y a environ 160 à 100 millions d’années dans des régions allant du Jurassique supérieur au Crétacé inférieur. La campagne de fouilles a révélé un “ensemble important d’éléments du squelette axial”, mentionne l’équipe de recherche dans le rapport.

Dans une interview avec CBS News, Elisabete a mentionné que le fossile trouvé par l’équipe internationale de chercheurs est “les plus grandes côtes d’un sauropode actuellement connues en Europe et l’une des plus grandes décrites dans le monde”. Les chercheurs, citant les caractéristiques de conservation, s’attendent à trouver plus de parties du squelette à proximité.

