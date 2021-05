Square, Peloton, Roku, Shake Shack, Expedia et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le trading de midi.

Square – Les actions de la société de paiement ont augmenté de plus de 6% après que les bénéfices de la société au premier trimestre aient dépassé les attentes de Wall Street. Square a gagné 41 cents par action sur une base ajustée, tout en affichant un chiffre d’affaires de 5,06 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à ce que l’entreprise gagne 16 cents sur 3,36 milliards de dollars de revenus. Les revenus ont augmenté de 266% d’une année sur l’autre.

Peloton – Les actions de Peloton ont progressé d’environ 1% vers midi après que la société a déclaré que les ventes avaient augmenté de 141% au cours du troisième trimestre fiscal. La société a également signalé une perte plus faible que prévu au cours de la période. Les actions de la société sont toujours en baisse d’environ 14% pour la semaine après que Peloton a annoncé un rappel des deux modèles de ses tapis de course, et a également déclaré qu’il retarderait le lancement en mai aux États-Unis de son tapis de course moins cher pour ajouter des fonctionnalités de sécurité.

Roku – Les actions de la plate-forme de streaming vidéo ont bondi d’environ 11% après que Roku a signalé que la croissance des revenus avait augmenté de 79% d’une année sur l’autre pour atteindre 574,2 millions de dollars, plus de 50 millions de dollars au-dessus de ce que les analystes interrogés par FactSet avaient projeté. La société a également ajouté 2,4 millions de comptes actifs par rapport au trimestre précédent. Les prévisions de revenus de Roku pour le deuxième trimestre ont également dépassé les attentes.

Shake Shack – Les actions de la chaîne de restauration rapide ont glissé de près de 13% après que la société ait signalé un manque à gagner et donné des perspectives de ventes tièdes pour le trimestre actuel. Shake Shack a déclaré que les ventes dans les villes et les stades sportifs continuaient de peser sur les résultats globaux. Cependant, la société a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 4 cents par action, par rapport au consensus Refinitiv d’une perte de 9 cents par action.

Bill.com – Les actions du fournisseur de logiciels d’entreprise de back-office ont bondi de 15% après que la société ait affiché une perte plus faible et des ventes meilleures que prévu pour son dernier trimestre. Bill.com a également annoncé l’acquisition du fournisseur de logiciels de gestion des dépenses Divvy pour 2,5 milliards de dollars.

Expedia – L’action de la plateforme de voyage a bondi de plus de 7% après avoir publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Expedia a déclaré une perte ajustée de 2,02 USD par action au premier trimestre sur des revenus de 1,25 milliard USD. Les analystes s’attendaient à une perte par action de 2,31 dollars sur un chiffre d’affaires de 1,12 milliard de dollars, selon Refinitiv.

AMC Entertainment – L’action de la chaîne de cinéma a bondi de plus de 4% malgré une perte trimestrielle plus importante que prévu et un manque à gagner. AMC a perdu 1,42 $ par action pour le premier trimestre, plus que la perte de 1,30 $ par action que les analystes anticipaient, selon Refinitiv. Alors qu’AMC perd toujours de l’argent, le PDG Adam Aron a été optimiste lors d’un appel aux résultats, remerciant des millions de traders Redditors et Robinhood qui ont augmenté les actions de la société plus tôt cette année. Le stock est en hausse d’environ 340% en 2021.

– Pippa Stevens et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage.

