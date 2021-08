Square, Moderna, First Solar et plus

Jetez un œil à certains des plus grands moteurs du prémarché :

Square (SQ) – La société de paiement numérique a accepté d’acheter Afterpay en Australie pour environ 29 milliards de dollars d’actions, ce qui représente une prime d’environ 30 % pour les actionnaires d’Afterpay. Les actions de Square ont chuté de 4,8% avant la commercialisation, mais la nouvelle de l’accord a fait grimper les actions de la société de paiement américaine Affirm (AFRM) de 8,2%.

Zoom Video (ZM) – La société de vidéoconférence a accepté de payer 85 millions de dollars pour régler un procès l’accusant d’avoir violé les droits à la vie privée des utilisateurs. Il a également accepté de renforcer ses pratiques de sécurité pour empêcher le soi-disant « Zoombombing », où des pirates informatiques perturbaient les réunions Zoom.

General Electric (GE) – GE a finalisé son regroupement d’actions un pour huit annoncé précédemment et commencera à négocier sur une base post-split aujourd’hui.

Moderna (MRNA), Pfizer (PFE), BioNTech (BNTX) – Moderna et Pfizer ont tous deux augmenté les prix de leurs vaccins Covid-19 dans leurs derniers contrats d’approvisionnement, selon le Financial Times. De plus, le Wall Street Journal a rapporté que la Food and Drug Administration est sous pression pour donner une approbation complète aux deux vaccins et que cela pourrait se produire dans le mois prochain pour Pfizer et son partenaire BioNTech. Moderna a augmenté de 2,5% en pré-commercialisation, Pfizer a gagné 1%, tandis que BioNTech a bondi de 5,1%.

Foot Locker (FL) – Le détaillant de chaussures et de vêtements de sport a annoncé un accord pour acheter la chaîne de magasins de chaussures californienne WSS pour 750 millions de dollars et la marque de streetwear japonaise Atmos pour 360 millions de dollars.

Uber Technologies (UBER) – Les actions d’Uber ont gagné 1,1% dans les échanges avant commercialisation après que Gordon Haskett Research Advisors a lancé une couverture avec une note « achat ». Haskett a qualifié Uber d’entreprise qui s’implante continuellement dans la vie quotidienne des consommateurs grâce à ses services de covoiturage et de livraison de nourriture.

Capri Holdings (CPRI) – Capri a augmenté de 1,2% en pré-commercialisation à la suite d’une mise à niveau vers « acheter » de « neutre » chez MKM Partners, qui a noté une série de trimestres meilleurs que prévu pour la société derrière des marques comme Michael Kors et Versace. MKM a également cité une amélioration globale dans le secteur des produits de luxe.

Discovery (DISCA) – Discovery est en pourparlers informels sur une offre potentielle pour le diffuseur public britannique Channel 4, selon le journal britannique Telegraph.

Robinhood (HOOD) – Plus de 300 000 utilisateurs de l’application de négociation d’actions ont acheté des actions de l’offre publique initiale de Robinhood la semaine dernière, selon le Wall Street Journal. Cela représente environ 1,3% de la base de comptes financés de l’entreprise. Robinhood a ajouté 1,5% dans les échanges avant commercialisation.

Parker-Hannifin (PH) – Le fabricant de technologies de contrôle de mouvement et d’autres produits industriels achète son rival britannique Meggitt pour environ 8,8 milliards de dollars en espèces. L’action Parker-Hannifin a chuté de 2,2 % en pré-commercialisation.

Li Auto (LI) – Le constructeur chinois de véhicules électriques a livré 8 589 véhicules en juillet, soit une augmentation de 125 % par rapport à juillet 2020. Les actions de Li aux États-Unis ont bondi de 4,3 % en pré-commercialisation.

First Solar (FSLR) – Les actions du fabricant de systèmes d’énergie solaire ont gagné 2,9% dans les échanges avant commercialisation après que Susquehanna Financial a fait passer le titre de « positif » à « neutre », sur la base des commentaires optimistes de la direction sur la demande et les prix des modules solaires.