Square lance le support Tap to Pay sur iPhone aux États-Unis

La plateforme de paiement Square a lancé la prise en charge de Tap to Pay sur iPhone pour les utilisateurs aux États-Unis, permettant aux entreprises d’accepter les paiements sans contact à l’aide d’un iPhone sans aucun matériel supplémentaire à l’aide de l’application iOS Square Point of Sale.

Apple a annoncé sa nouvelle fonctionnalité “Tap to Pay on iPhone” en février. Cette fonctionnalité transforme théoriquement l’iPhone en un terminal de paiement, les entreprises pouvant accepter Apple Pay, les cartes de crédit et de débit sans contact et d’autres portefeuilles numériques par une simple pression sur leur iPhone.

Disponible dès maintenant pour tous les marchands Square disposant d’un iPhone compatible, les entreprises peuvent accepter les paiements sans contact en ouvrant l’application Square POS, en enregistrant la vente et en présentant leur iPhone à l’acheteur. L’acheteur effectue le paiement en appuyant sur un mode de paiement sans contact tel qu’Apple Pay, un autre portefeuille numérique ou une carte de crédit ou de débit sans contact.