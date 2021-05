Square ferme 5,5% après avoir annoncé son intention de proposer des comptes chèques et des comptes d’épargne

Un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York.

Le rapport indique qu’un code dans une mise à jour de l’application Square a révélé les plans de l’entreprise, y compris des détails sur les comptes chèques et d’épargne.

La société de paiement Square a augmenté de plus de 5% dans les échanges de l’après-midi lundi après Bloomberg News a rapporté la société de paiement pourrait proposer des comptes d’épargne et des comptes chèques dans un proche avenir.

Le code caché utilise une rhétorique qui conduit Bloomberg à croire que Square offrira un taux d’intérêt de 0,5% pour son compte d’épargne jusqu’en 2021.

Square n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Les actions de Square sont en baisse de 3% cette année et de plus de 25% par rapport à leur plus récent sommet.

La société de paiement a vu ses bénéfices explosifs au début du mois. Square a déclaré un bénéfice de 41 cents par action au premier trimestre, bien au-dessus de l’estimation FactSet de 17 cents. Les revenus de 5,06 milliards de dollars ont également dépassé les attentes de 3,36 milliards de dollars.

– avec des reportages de Michael Bloom de CNBC.