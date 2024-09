Square Enix admet que les bénéfices de Final Fantasy 16 et 7 Rebirth « n’ont pas répondu à nos attentes »

Square Enix a finalement rendu public son mécontentement quant aux performances commerciales de Final Fantasy 16 et Final Fantasy 7 Rebirth, admettant qu’aucun des deux jeux n’a répondu aux attentes en termes de bénéfices.

Lors d’une conférence de presse sur les résultats financiers qui s’est tenue le 13 mai mais qui n’a été publiée qu’aujourd’hui, le 18 septembre, Takashi Kiryu, président et directeur délégué de Square Enix, a déclaré : « Dans le sous-segment des jeux HD, nous avons sorti plusieurs nouveaux titres, dont des titres majeurs tels que Final Fantasy 16 et Final Fantasy 7 Rebirth, mais les bénéfices n’ont malheureusement pas répondu à nos attentes. »

Kiryu a ensuite suggéré que Square Enix avait cannibalisé les ventes de ses jeux Final Fantasy sortis au cours de l’exercice se terminant en mars 2024.

Galerie de bandes-annonces des Game Awards 2023 de Final Fantasy XVI, Echoes of the Fallen et The Rising Tide

« Nous reconnaissons que des problèmes subsistent dans le segment du divertissement numérique », a admis Kiryu. « Le sous-segment des jeux HD n’a pas réussi à améliorer sa rentabilité, affichant des pertes d’exploitation chaque année de notre précédent plan à moyen terme. En outre, nous n’avons pas géré notre portefeuille de titres dans l’ensemble de l’entreprise aussi bien que nous aurions pu le faire, ce qui, je pense, a entraîné des pertes d’opportunités en raison de la cannibalisation entre nos propres titres. »

Square Enix a sorti Final Fantasy 16 en juin 2023, puis Final Fantasy 7 Rebirth un peu plus de six mois plus tard, en février 2024. Final Fantasy 16 et Final Fantasy 7 Rebirth ont tous deux été lancés en exclusivité sur PlayStation 5, et bien que Square Enix a a annoncé un chiffre de vente pour Final Fantasy 16, mais n’a pas encore fait de même pour Final Fantasy 7 Rebirth, le deuxième jeu de la trilogie de remakes de Final Fantasy 7 de la société.

L’entreprise a déjà annoncé une refonte importante de son activité dans le cadre de sa lutte pour la rentabilité. Elle dispose d’un nouveau plan multiplateforme qui englobe le PC et potentiellement la Xbox et la prochaine console Nintendo (Final Fantasy 16 est sorti sur PC cette semaine). Mais elle a également annulé un certain nombre de jeux et, a révélé Kiryu, a pris des mesures pour mieux organiser son pipeline de jeux.

« Dans le cas du sous-segment des jeux HD, les ventes de jeux individuels resteront la variable clé, mais nous pensons que nous serons en mesure d’exercer un certain contrôle sur cette volatilité en organisant soigneusement notre pipeline au cours des trois prochaines années », a déclaré Kiryu. « En travaillant également sans relâche pour améliorer notre rentabilité, nous avons l’intention de compenser la faiblesse des jeux SD pour atteindre une rentabilité globale. »

Square Enix a désormais prolongé les délais d’une partie de son pipeline, « en partie à cause du temps considérable nécessaire pour développer des jeux HD, et en partie parce que nous avons décidé que nous devrions repenser la meilleure façon de livrer certains des titres que nous avions en cours de développement à nos clients », a révélé Kiryu.

Final Fantasy n’est pas la seule série de Square Enix à connaître des difficultés. Son jeu Foamstars, inspiré de Splatoon, a également été un échec et est depuis devenu un jeu gratuit.

Alors, quelle est la prochaine étape pour Square Enix ? Square Enix a Kingdom Hearts 4 le troisième jeu de la trilogie de remake de Final Fantasy, et Dragon Quest 12 en préparation. En janvier, le producteur de Final Fantasy 16, Naoki Yoshida, a déclaré il est peut-être temps qu’une jeune génération dirige la franchise et dirige Final Fantasy 17 .

