Square construit une entreprise financière décentralisée en utilisant le bitcoin

Jack Dorsey créateur, co-fondateur et président de Twitter et co-fondateur et PDG de Square arrive sur scène à la Convention Bitcoin 2021, une conférence sur les crypto-monnaies tenue au Mana Convention Center à Wynwood le 04 juin 2021 à Miami, Floride.

La nouvelle unité comprendra le vendeur, l’application Cash et les activités Tidal récemment acquises.

Jack Dorsey, PDG de Square et taureau bitcoin dit sur Twitter Jeudi soir, la société est « axée sur la création d’une plate-forme de développement ouverte dans le seul but de faciliter la création de services financiers non dépositaires, sans autorisation et décentralisés ».

Les applications DeFi permettent des transactions financières plus facilement accessibles, efficaces et relativement peu coûteuses. Ils ont également été très attrayants pour les chercheurs de rendement qui peuvent générer des rendements compris entre 15 % et 30 % environ en participant à l’écosystème DeFi – en « verrouillant » le capital dans des contrats intelligents.

« Les plates-formes DeFi fonctionnent de la même manière que les banques traditionnelles et les sociétés de services financiers et pourraient présenter un risque de perturbation dans les années à venir », a déclaré John Todaro de Needham dans un récent rapport axé sur l’opportunité DeFi. « Dans l’environnement actuel de manque de rendement, il y a eu une demande accrue pour les plates-formes DeFi qui offrent des rendements nettement plus élevés que les produits financiers traditionnels. »

Mais comme l’activité de crypto-monnaie en général, DeFi comporte de nombreux types de risques, notamment la réglementation, la volatilité des actifs et la technologie elle-même. Parce qu’il n’y a pas de banques ou d’autres sociétés tierces facilitant les transactions, il n’y a pas d’assurance sur les fonds qui pourraient potentiellement être perdus. Les crypto-monnaies sont volatiles, ce qui signifie que les actifs mis en garantie pourraient rapidement perdre de la valeur en cas de ralentissement, ce qui pourrait entraîner la liquidation de positions. Et il pourrait y avoir des erreurs dans le code du contrat intelligent d’origine.

La valeur estimée actuelle des fonds actuellement bloqués dans des contrats liés à DeFi est de 55,21 milliards de dollars, selon DeFi Pulse.

Dorsey a déclaré que l’équipe s’engage à construire de manière transparente qui comprend une « feuille de route ouverte, un développement ouvert et une source ouverte ».

Mike Brock, qui dirige les initiatives stratégiques au sein du produit de consommation Cash App de Square, dirigera la nouvelle entreprise.

« La technologie a toujours été une histoire de décentralisation », a-t-il déclaré dans un tweet de suivi. « De l’imprimerie à Internet en passant par le bitcoin, la technologie a le pouvoir de distribuer le pouvoir aux masses et de libérer le potentiel humain pour de bon, et je suis convaincu que c’est la prochaine étape. »