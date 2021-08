Square achète la fintech australienne Afterpay dans le cadre de la tendance « acheter maintenant, payer plus tard »

Jack Dorsey, PDG de Twitter et co-fondateur et PDG de Square, prend la parole lors de la conférence sur la crypto-monnaie Bitcoin 2021 Convention au Mana Convention Center de Miami, en Floride, le 4 juin 2021.

Square prévoit d’acheter la société fintech australienne Afterpay, car elle cherche à se développer davantage sur le marché en plein essor des prêts à tempérament.

La société de paiement de Jack Dorsey a annoncé dimanche soir l’accord de 29 milliards de dollars en actions. L’étiquette de prix marque une prime d’environ 30 % par rapport au dernier cours de clôture d’Afterpay.

« Square et Afterpay ont un objectif commun », a déclaré le PDG de Square Dorsey dans un communiqué. « Nous avons construit notre entreprise pour rendre le système financier plus juste, accessible et inclusif, et Afterpay a construit une marque de confiance alignée sur ces principes. »

Les actions d’Afterpay en Australie ont grimpé de plus de 23% lundi matin à la suite de l’actualité.

Square a souligné que les consommateurs évitent le crédit traditionnel, en particulier les jeunes acheteurs. La société de paiement basée à San Francisco propose déjà des prêts à tempérament, qui ont déclaré qu’il s’agissait d’un « outil de croissance puissant » pour les activités principales de vente de Square. Il prévoit d’intégrer Afterpay dans ses écosystèmes vendeur et Cash App.

Afterpay permet aux clients de payer en quatre versements sans intérêt et de payer des frais s’ils manquent un paiement automatisé. Ses 16 millions de clients pourront à terme gérer les paiements échelonnés directement via Cash App. L’accord devrait être finalisé au premier trimestre 2022.

Les prêts à tempérament existent depuis des décennies et étaient historiquement utilisés pour des achats importants tels que des meubles. Les acteurs du paiement en ligne et les fintechs se sont fait concurrence pour lancer leur propre version de produits « payer plus tard » pour des articles en ligne pour quelques centaines de dollars.

Affirm est l’une des sociétés publiques les plus connues offrant la possibilité de financer des articles en paiements mensuels plus petits. PayPal, Klarna, Mastercard et Fiserv, American Express, Citi et JP Morgan Chase proposent tous des produits de prêt similaires. Apple envisage de lancer des prêts à tempérament dans le cadre d’un partenariat avec Goldman Sachs, a rapporté Bloomberg le mois dernier.

Square a également annoncé ses résultats du deuxième trimestre dimanche, avant la publication précédemment prévue mercredi.

Le bénéfice brut a augmenté de 91% par rapport à il y a un an, ce qui a marqué un taux de croissance trimestriel record pour la société de paiement. Le bénéfice de Cash App a augmenté de 94%, tandis que le vendeur a bondi de 85% par rapport à il y a un an. Le chiffre d’affaires net hors bitcoin s’est élevé à 1,96 milliard de dollars pour le trimestre, soit une augmentation de 87% d’une année sur l’autre.

Le concurrent Venmo de la société, Cash App, compte désormais 40 millions de clients actifs qui effectuent des transactions mensuelles.

