Squamish “submergé” par les personnes vivant dans des véhicules et les ordures laissées derrière, déclare le maire par intérim

Le nombre croissant de personnes vivant dans des fourgonnettes et des véhicules récréatifs autour de Squamish, en Colombie-Britannique, exerce trop de pression sur les installations de la communauté, selon le maire par intérim John French.

Le district de Squamish, à environ une heure de route au nord de Vancouver, est une destination pour de nombreux amateurs de plein air, des grimpeurs aux vététistes, randonneurs et kitesurfeurs, dont beaucoup voyagent et dorment dans des fourgonnettes et des véhicules récréatifs.

Mais avec des espaces de camping limités et un intérêt toujours croissant pour la région, les gens doivent trouver des endroits qui ne sont pas destinés au camping, et certains laissent derrière eux des ordures et des déchets humains.

“Au plus fort de l’été, le nombre de personnes qui viennent dans notre communauté est important et bien au-delà de l’infrastructure dont nous disposons ici pour que tout le monde campe correctement et se gère dans un camping comme il se doit”, a déclaré French.

“C’est vraiment bouleversant pour les habitants qui vivent ici”, a-t-il déclaré.

French estime qu’il y a environ 700 campings désignés dans la région, mais ils sont tous régulièrement pleins.

“Je pense qu’il est prudent de dire que ce sont des centaines de véhicules et des centaines de personnes qui campent dans des zones qui ne sont pas désignées pour le camping”, a-t-il déclaré, ajoutant que des endroits comme Spit Road, une belle partie de la ville qui s’avance dans Howe Sound le long d’un estuaire sensible, sont devenus des points chauds.

Des ordures sont entassées sur le sol d’une dépendance portable sur Spit Road à Squamish. (Soumis par Tim Cyr)

Les plaintes des résidents ont inclus le bruit, mais French a déclaré que cette année, après une petite accalmie due à la pandémie, le problème numéro un est les ordures et les déchets humains.

“Les gens qui viennent à Squamish pour l’aventure doivent être prêts à prendre soin de leurs propres déchets”, a-t-il déclaré. “Parce que nous sommes submergés de visiteurs chaque été.”

Il a dit qu’il y avait des toilettes et des poubelles à Spit Road, mais il admet que ce n’est pas suffisant pour la demande.

Résidents locaux contre visiteurs

Thomasina Pidgeon est une résidente de Squamish qui vit dans une camionnette et défend la communauté par l’intermédiaire du groupe Vehicle Residents of Squamish.

Selon Pidgeon, il y a une distinction à faire entre les résidents à long terme des véhicules et les touristes qui traversent la ville, et elle est mécontente que les dégâts laissés par quelques personnes soient imputés au groupe plus large.

“Il y a beaucoup de visiteurs à Squamish, et beaucoup d’entre eux ne pratiquent pas le ‘ne laisse aucune trace.’ Ils laissent beaucoup de déchets et, malheureusement, les résidents des véhicules en sont responsables pour la plupart », a-t-elle déclaré.

Mais en termes de solution aux poubelles qui débordent, elle pense que la réponse est claire.

“Cette année, j’ai remarqué qu’il n’y avait pas autant de toilettes que l’année dernière. Donc, s’il y a une augmentation des ordures et des déchets, je veux dire, mettez plus de toilettes et mettez plus de poubelles”, a déclaré Pidgeon.

Le français ne le voit pas ainsi.

“Oui, bien sûr, le district pourrait faire plus, mais vraiment, de mon point de vue, c’est une question de responsabilité personnelle”, a-t-il déclaré.

Le maire par intérim a déclaré qu’il existe une stratégie en place pour renforcer l’application des règlements dans les zones à problèmes et passer d’une approche éducative à l’application si nécessaire.

Selon Pidgeon, l’application des règlements n’aide pas les résidents permanents qui vivent dans des véhicules, dont beaucoup ont été contraints de s’y rendre en raison du coût élevé du logement à Squamish.

“Si Squamish veut être considéré comme un endroit inclusif, il doit avoir des solutions inclusives, et cela n’inclut pas un règlement qui punit les gens pour avoir dormi”, a-t-elle déclaré.

Thomasina Pidgeon et sa fille Cedar s’appuient contre leur maison à Squamish sur une photo d’archive de 2019. (Rafferty Baker/CBC)

En termes de création de plus d’espace pour le nombre croissant de visiteurs et ceux qui vivent déjà dans des véhicules en ville, French a déclaré que le district n’envisageait pas de le faire.

Le terrain de camping municipal de 35 emplacements du parc Brennan est fermé et n’est disponible que lors d’événements spéciaux.

French espère que les personnes qui visitent Squamish pourront rester respectueuses et prévenantes quant à la façon dont elles se comportent et leurs déchets.