Squalane, l’ingrédient secret des huiles visage teintées pour un éclat lisse | Sali Hughes sur la beauté

je On ne s’était jamais attendu il y a cinq ans – alors qu’il semblait que chaque image de beauté était recouverte d’un fond de teint mat à couvrance totale – qu’on puisse même acheter une huile teintée, encore moins en porter une et être à la mode, mais j’adore la voir.

Ce n’est un secret pour personne que je préfère une base plus transparente, plus naturelle et au fini rosé, mais la montée en puissance de l’huile teintée offre également des bienfaits instantanés pour le soin de la peau. Principalement grâce à l’utilisation dans la quasi-totalité d’entre eux de squalane, un émollient léger et non gras issu le plus souvent de l’olive ou de la canne à sucre.

Le squalène (il devient squalane après un processus d’hydrogénation) est naturellement présent dans notre peau mais s’épuise avec l’âge. Le remplacer aide à relubrifier la peau et à réparer sa fonction barrière, lui donnant une apparence plus douce, plus lisse, plus saine et une sensation de confort. De plus, pratiquement personne n’y est sensible.

On peut acheter du squalane à bas prix et en ajouter une goutte aux soins de la peau et au fond de teint, bien sûr – mais les nouvelles huiles teintées sont livrées verrouillées, chargées et prêtes à briller.

Une couvrance généreuse et légère ne ressemble pas à un fond de teint, mais semble nettement meilleure que rien.

Parmi les meilleurs se trouve Atelier Westman Soins de la peau vitaux Gouttes de teint62 £, mais ma tête a été tournée par l’exceptionnel de Hourglass Boîte de voile hydratante pour la peaut, 49 £. J’ai adoré appliquer cette crème à l’huile teintée sur ma peau sèche, mais l’utilisation de glycérine et de squalane (par opposition aux huiles de support plus lourdes et grasses) signifie que tout le monde peut en profiter. La couverture transparente signifie que 18 nuances couvrent probablement au moins 36 tons de peau et que le fini est magnifique – d’apparence saine, naturel et vitreux. Le correcteur et tout autre élément s’applique parfaitement par-dessus.

Si vous souhaitez une consistance fluide, le nouveau Clarins Oléo-Sérum Teinté, 39 £, parvient d’une manière ou d’une autre à inclure un impressionnant 30 % d’huiles végétales et de squalane tout en restant soyeux plutôt que gras. Il a ce que j’appellerais une couvrance généreuse et légère (un peu plus que celle de Hourglass) – c’est-à-dire qu’il ne ressemble pas à un fond de teint mais semble nettement mieux que rien, unifiant le teint et ajoutant de l’éclat.

Si vous pouvez tolérer l’applicateur compte-gouttes, Typology’s Sérum teinté, 28,90 £, est un excellent achat. Fabriquée presque entièrement à partir d’ingrédients naturels (squalane principalement), cette huile à la texture très légère est surprenante en termes de pigment, offrant une bonne couvrance inattendue pour sa catégorie.

Si vous êtes réticent à passer du mat, essayez d’appliquer de la poudre sur l’un d’entre eux, mais uniquement sur le nez, le menton et le front, laissant les joues avec l’éclat jeune et attrayant du squalane.