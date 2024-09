SpY installe des centaines de couvertures de sauvetage métalliques dans une ancienne usine d’armes — Colossal

À Oviedo, en Espagne, une installation de 6 000 mètres carrés de couvertures métalliques de survie a transformé ce mois-ci une ancienne usine d’armes. Festival LINK« Blankets 2 » s’étend de l’artiste espagnol Espionnersérie en cours d’œuvres cinétiques monumentales (précédemment).

La lumière naturelle provenant des fenêtres du premier étage et de l’immense claire-voie du bâtiment rebondit sur les plis de centaines de couvertures, scintillant d’or d’un côté et d’argent de l’autre. Documentée avec de l’eau sur le sol, la réflexion reflète le réseau suspendu, créant une impression de profondeur et d’ouverture supplémentaire.

Dans « Blankets 2 », l’artiste centre le dialogue entre le lieu et le thème et attire l’attention sur l’histoire du bâtiment en tant que fabricant d’armes en le remplissant d’objets destinés à l’inverse au traitement et aux soins médicaux.

SpY est fasciné par la perception sensorielle et par la façon dont des objets simples peuvent être transformés par la répétition, la lumière, l’échelle et le contraste. Le flux d’air dans l’espace ajoute un mouvement délicat aux panneaux, générant un léger bruissement qui accompagne les visiteurs tout au long de l’exposition

