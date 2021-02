Le détective qui a mené l’enquête sur la mort mystérieuse d’un espion britannique dont le corps a été retrouvé dans un sac de sport a exclu toute implication russe.

Le surintendant en chef du détective Met à la retraite, Hamish Campbell, a révélé qu’il pensait que Gareth Williams, un employé du MI6, âgé de 31 ans, était impliqué dans une activité sexuelle avant sa mort en août 2010.

Dans une intervention extraordinaire, le détective a fait valoir que la réponse à la mort de Williams réside dans sa vie privée et a conduit des appels à la réouverture de l’affaire de 11 ans – citant du matériel médico-légal en stock qui pourrait offrir une percée.

Williams, un analyste junior du MI6 et un cycliste passionné qui vivait seul à Pimlico, à Londres, a été retrouvé mort chez lui par la police vérifiant son bien-être le 23 août 2010 après qu’il n’ait pas été vu pendant des jours.

Son corps a été retrouvé nu et en décomposition dans un sac North Face rouge cadenassé dans la baignoire. La clé du cadenas était à l’intérieur, sous le corps de Williams, tandis que l’ADN partiel d’une personne non identifiée a également été trouvé sur le fourre-tout de 81 cm sur 48 cm.

La mort choquante et mystérieuse a secoué l’establishment de Whitehall et a suscité des questions sur sa vie privée et la manière de sa mort – y compris s’il aurait pu entrer dans le sac lui-même ou si un État étranger était impliqué.

Qui était l’analyste du MI6, Gareth Williams? Originaire d’Anglesey dans le nord du Pays de Galles, Gareth Williams, 31 ans, travaillait pour le renseignement britannique. Ancien enfant génie, il était diplômé de l’Université de Bangor avec un diplôme en mathématiques de premier ordre à seulement 17 ans. Il a terminé son doctorat à l’Université de Manchester à l’âge de 20 ans, puis à Cambridge. Mais il a abandonné après s’être vu offrir un emploi au GCHQ, le centre secret de communications et de surveillance du gouvernement, où il a travaillé comme expert en systèmes informatiques pendant dix ans.

Sa famille a longtemps suggéré un acte criminel, deux sources policières affirmant qu’une partie du travail de Williams était centrée sur la Russie – et une confirmant les informations selon lesquelles il avait aidé la NSA à tracer les routes internationales de blanchiment d’argent utilisées par les groupes du crime organisé, y compris les cellules mafieuses basées à Moscou.

Rompant son silence, cependant, Campbell – qui travaille maintenant en tant que commissaire adjoint de la Commission indépendante d’enquête en Jamaïque – explique pourquoi il a exclu la participation de la Russie.

Dans une interview avec le Sunday Times, il a déclaré que la mort était différente des coups sur les transfuges russes Alexander Litvinenko à Londres en 2006 et Sergei Skripal à Salisbury en 2018.

«Qu’aurait été accompli en tuant un analyste junior? Campbell a demandé.

«C’était un analyste téléphonique, un expert en matière de téléphonie mobile et de transfert de données. Qu’auraient accompli les Russes ou tout autre État en le tuant?

La police qui a finalement découvert le corps de Williams en 2010 a trouvé une perruque féminine orange vif suspendue au coin d’une chaise dans le salon et six boîtes de vêtements de créateurs pour femmes non portés d’une valeur de 20000 £.

Une tache de sperme sur le sol de la salle de bain a suggéré que Williams avait eu une activité sexuelle peu de temps avant sa mort – ce qui jette un doute supplémentaire sur les affirmations selon lesquelles Williams était la cible d’un assassinat d’État.

Campbell a déclaré au journal que la police n’avait trouvé aucune preuve que Williams avait une petite amie ou un partenaire pour qui il avait acheté 20000 £ de vêtements, et a également jeté le doute sur le fait qu’il avait reçu les vêtements.

Au lieu de cela, il pense que c’étaient ses articles et qu’il «les portait ou allait les porter».

Parlant de la tache de sperme, l’ancien détective du Met a déclaré: « J’avais l’impression qu’il était improbable que son fluide corporel puisse être présent dans un scénario violent et non consentant.

Compte tenu de l’ordre et de la propreté de Gareth, nous avons supposé que le sperme provenait du jour de son entrée dans le sac. Cela aurait été une activité consensuelle. Mais était-il seul ou pas? Il serait difficile de l’imaginer avoir une intimité avec un tueur à gages russe ou une espionne.

Au lieu de cela, Campbell a déclaré que la réponse réside probablement dans sa vie privée, citant des preuves des visites de Williams sur des sites Web de bondage et de fétichisme, ainsi que des images de drag queens, entendues lors de l’enquête.

Les détectives enquêtant sur la mort ont également découvert que Williams avait fouillé des modèles sous diverses formes de « hogtie », une position de bondage, et qu’il avait visité des clubs fétichistes, y compris un numéro de drag de Jonny Woo dans l’Est de Londres quelques jours avant sa mort.

Campbell a suggéré qu’il s’agissait d’une partie cachée du personnage de Williams qui pourrait expliquer pourquoi il était entré dans le sac North Face, ajoutant que si d’autres avaient été impliqués, ils auraient pu être paniqués.

Il a également révélé qu’il n’avait trouvé aucun signe de lutte et aucune ecchymose ou marque sur le corps de Williams – juste de minuscules rayures à l’intérieur du sac près de sa tête, qui auraient été faites par les clés à l’intérieur du sac.

« Ce ne serait pas la première fois dans les homicides et les jeux sexuels que la mort a semé la panique », a-t-il déclaré au Sunday Times. «Ensuite, il y a une dissimulation pour éviter la responsabilité ou pour éviter la honte ou l’embarras.

La police du Met a déclaré en 2013 que Williams était probablement mort seul des suites de son enfermement accidentel dans le sac.

Cependant, cette affirmation contrastait avec la conclusion du coroner de Westminster lors de son enquête en 2012, lorsque le Dr Fiona Wilcox a statué que la mort avait fait l’objet d’une « médiation criminelle » et a déclaré que Williams avait été tué illégalement par une personne inconnue.

Ceux qui croient qu’il a été assassiné soulignent l’absence d’empreintes digitales autour de la baignoire et le fait que le chauffage central a été réglé au maximum, ce qui a entraîné une décomposition plus rapide du corps.

En réponse à ces affirmations, Campbell a déclaré qu’il avait été prouvé après l’enquête que Williams aurait pu s’enfermer dans le fourre-tout de North Face après que la police ait demandé au sergent à la retraite Jim Fetherstonhaugh d’essayer.

Le vétéran a découvert une technique qui consistait à grimper dans le sac, à ramener vos jambes contre votre corps et à rapprocher les deux tirettes de fermeture éclair tout en laissant un espace pour que vos mains puissent passer et fermer le cadenas – avant de tendre votre corps pour permettre à la fermeture éclair de se sceller.

Selon Campbell, c’était la preuve que Williams entrer dans le sac lui-même, plutôt que zippé par un tiers, était une « possibilité réaliste ».

Il a aussi a fait valoir que l’absence d’empreintes digitales sur les carreaux de la baignoire ou de la salle de bain ne prouve rien – et a suggéré qu’il pourrait ne pas y avoir d’empreintes digitales sur les murs s’il y a de l’eau courante.

Il a également souligné que Williams aurait simplement aimé avoir le chauffage dans son appartement, ajoutant que si plus d’une personne était impliquée dans son entrée dans le sac, ils auraient peut-être laissé la lumière et le chauffage allumés.

Campbell a déclaré que les progrès de la médecine légale pourraient permettre aux scientifiques d’enquêter plus avant sur les fragments d’ADN partiels trouvés sur le sac.

Interrogé sur un éventuel examen, un porte-parole de la police a déclaré: « Le service de police métropolitain a enquêté de manière approfondie sur la mort de Gareth Williams, qui a également fait l’objet d’une enquête du coroner. »