Sputnik V bat AstraZeneca en popularité: les gens en Autriche, en Allemagne et en Suisse voient le jab de la Russie plus favorablement, selon une étude

Le vaccin russe Spoutnik V, qui n’a toujours pas été approuvé dans l’UE, a néanmoins apparemment gagné la faveur des Allemands, de la Suisse et de l’Autriche, battant le vaccin AstraZeneca déjà disponible, selon une étude.

Le vaccin russe qui n’est toujours pas disponible pour la plupart des pays de l’UE, à l’exception de la Hongrie, a été évalué presque deux fois plus positivement que le vaccin AstraZeneca par des personnes vivant dans trois pays germanophones, une étude approfondie menée par l’Institut autrichien de gestion et de recherche économique. (IMVF) trouvé.

Une équipe de l’institut qui analyse le comportement des consommateurs a étudié plus de 250000 opinions publiques sur les vaccins, y compris des articles publiés dans les médias et divers médias sociaux et articles de blog comme ceux sur Twitter et Facebook, entre janvier et février 2021.

L’analyse a montré que le vaccin américain Pfizer et le vaccin anglo-suédois AstraZeneca, déjà disponibles pour les Européens depuis leur achat dans le cadre de l’effort de vaccination à l’échelle de l’UE, étaient de loin les plus discutés. Pfizer a reçu 101 000 mentions au cours de la période d’étude et AstraZeneca en a obtenu 67 000.

Pourtant, la discussion sur les deux vaccins a souvent été dominée par leurs effets secondaires ou par les problèmes logistiques et d’administration liés à leur distribution. À cet égard, les gens n’étaient apparemment pas très satisfaits du vaccin anglo-suédois car le nombre d’opinions positives et négatives à son sujet était presque égal.

La cote du vaccin mesurée sur une échelle entre moins un (opinion totalement négative) et plus un (absolument positif) était juste autour de 0,04 et n’a augmenté que légèrement à 0,06 fin février. Pfizer a réussi à maintenir une image plus positive avec un score de 0,14. Un autre vaccin américain développé par Moderna a également reçu une note similaire de 0,13.

Le Spoutnik V russe, bien que moins fréquemment mentionné, a également reçu un score assez décent de 0,11. Les auteurs de l’étude ont également noté que les personnes en Allemagne et en particulier en Autriche avaient tendance à voir le vaccin russe sous un jour beaucoup plus positif que les médias.

Le jab russe a été mentionné deux fois plus souvent dans les publications sur les réseaux sociaux que dans les médias officiels et la plupart des évaluations positives provenaient également des médias sociaux. Il semble également que le vaccin ait gagné plus de popularité en Autriche qu’en Allemagne puisque les Autrichiens l’ont mentionné 40% plus souvent que leurs voisins du nord.

«Il y a moins de scepticisme envers le vaccin russe parmi la population que les nouvelles dans les… médias ne le suggèrent» a admis le directeur général d’IMWF Autriche, Axel Maireder. Il a également noté que, dans le cas de vaccins non encore approuvés, il y a « Pratiquement aucun débat sur les effets secondaires et autres problèmes potentiellement négatifs » car les gens ont tendance à se concentrer sur les nouvelles concernant leur efficacité.

Ses propos sont quelque peu confirmés par le fait qu’un autre vaccin toujours indisponible pour les Européens – celui développé par Johnson & Johnson – a récemment attiré l’attention du public en Allemagne, en Autriche et en Suisse et a immédiatement obtenu un score très positif de 0,18.

Le vaccin pionnier de la Russie, Spoutnik V, a été testé sur 19 866 volontaires au cours de ses essais cliniques de phase III qui ont démontré son efficacité de plus de 91%. Le jab s’est avéré avoir une efficacité encore plus élevée de près de 92% parmi les 2144 sujets âgés de plus de 60 ans – et était également efficace à 100% contre les cas graves de coronavirus, ont montré des données publiées dans la prestigieuse revue médicale Lancet le mois dernier.

