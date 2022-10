Spurs vs Newcastle: plans de couverture télévisée

Les Spurs et Newcastle se battent avec une couverture télévisée montrant ce qui pourrait être un match fascinant.

Ce sont deux clubs avec de grandes aspirations, même si celles-ci diffèrent. Par exemple, Newcastle est au milieu d’une nouvelle ère. Cette saison, le club vise la qualification européenne via un classement élevé dans le tableau de la Premier League. Avec une défaite en 11 matchs, les Magpies sont sur la bonne voie. Cependant, ils quittent St. James’ Park ce week-end.

Le stade Tottenham Hotspur est le lieu. Les Spurs, qui font partie des trois premiers sur la base du classement actuel de la Premier League, viennent de subir une défaite face à Manchester United. Dans ce match, United a dominé les Spurs. En toute honnêteté, le score a été bon pour les Spurs, qui n’ont réussi que deux tirs cadrés contre le 10 de United.

Par conséquent, ce match est important pour que les Spurs se remettent sur la bonne voie, même s’il s’agit d’une équipe coriace de Newcastle.

Couverture télévisée Spurs vs Newcastle aux États-Unis

Heure du coup d’envoi : 11 h 30 HE / 8 h 30 PT – dimanche 23 octobre

Regardez maintenant (aux États-Unis): En direct sur USA et Sling Blue

Commentateurs : Peter Drury et Graeme Le Saux

Télévision américaine : Match est sur USA Network et Telemundo (disponible via Sling Blue)

Le match des Spurs contre Newcastle est couvert par la télévision avant et après le match. Premier League Live précède ce match après une ardoise chargée à 9 heures du matin en Premier League. Cependant, comme il s’agit du dernier match de la journée de dimanche, Goal Zone conclut toute l’action de la journée, y compris le match Spurs-Newcastle.

Spurs-Newcastle

Tottenham Hotspur et Newcastle ne sont peut-être pas une rivalité traditionnelle. Pourtant, sur la base des tendances actuelles à la hausse, ce sont sans aucun doute deux équipes fortes de Premier League. Rien que cette saison, Newcastle a eu la malchance de ne pas gagner plus de points contre Liverpool, Manchester City et même Manchester United, dans une certaine mesure. Désormais, il est invaincu lors de ses six derniers matchs.

Tottenham attend sa victoire phare de la saison. Après avoir débuté avec un fougueux match nul 2-2 à Stamford Bridge, les Spurs ont récemment perdu sur la route de United et d’Arsenal. Battre Newcastle ne serait en aucun cas digne d’un défilé. Cependant, Conte doit prouver qu’il peut facilement battre des équipes inférieures à la solide formation de Tottenham.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto