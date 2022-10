Spurs vs Everton: plans de couverture télévisée

Les plans de couverture du match des Spurs contre Everton permettent à tous les fans de Premier League de regarder. De plus, les personnes intéressées peuvent regarder avec un petit budget. Cela pourrait être le streaming, le câble, le satellite ou autre chose.

Bien que ces équipes ne soient pas rivales, elles sont extrêmement populaires dans le monde entier. La saison dernière, les deux ont eu des finitions dramatiques. Les Spurs ont grimpé jusqu’à la quatrième place pour se qualifier pour la Ligue des champions. Pendant ce temps, Everton a évité de justesse la relégation tardivement.

Maintenant, les deux cherchent à améliorer leurs débuts décents, relativement parlant, dans cette campagne.

Plans de couverture Spurs vs Everton

Heure du coup d’envoi : 12 h 30 HE / 9 h 30 PT – samedi 15 octobre

Diffusez maintenant (aux États-Unis): En direct sur fuboTV et Peacock Premium

Commentateurs : Peter Drury et Lee Dixon

Télévision américaine : Le match est sur NBC (disponible via Peacock Premium)

Le dernier coup d’envoi le samedi en Premier League est assez standard pour l’audience américaine. Le jeu est diffusé sur NBC, mais vous pouvez également diffuser le jeu sur Peacock. Le service de streaming payant de NBC diffuse simultanément tous les jeux sur la chaîne linéaire.

Cependant, comme le jeu est sur NBC, la couverture avant et après le match n’est pas sur la même chaîne. Au lieu de cela, Premier League Live, la couverture d’avant-match du concours, est disponible sur USA Network. De même, tous les plans de couverture d’après-match Spurs vs Everton sont également exécutés via USA Network. D’autres contenus sont diffusés sur NBC de chaque côté du jeu lui-même.

Spurs-Everton

Ces deux clubs sont énormes en ce qui concerne l’histoire du football anglais. Bien qu’aucun des deux n’ait le succès récent à comparer à leurs principaux rivaux, ce jeu suscite toujours l’intérêt des grandes bases de fans.

Tottenham a échappé à une défaite dans le Derby du nord de Londres pour vaincre Brighton sur la route. Cependant, les Seagulls ont eu la meilleure performance dans les statistiques. Laissez à Harry Kane le soin d’attraper le seul but du match. C’est payant d’avoir ce talent.

Bien sûr, le plus grand talent d’Everton, Richarlison, a quitté le club pendant l’intersaison pour les Spurs. Everton a apporté des changements cette intersaison pour s’adapter au départ du Brésilien, et cela semble porter ses fruits. Frank Lampard aimerait voir certains des tirages devenir des victoires, car seul Newcastle a plus de tirages que les Toffees. C’est une tâche ardue samedi au Tottenham Hotspur Stadium.

