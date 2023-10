LOS ANGELES — Le Victor Wembanyama Tipoff Tour a fait sa première étape à Los Angeles et Hollywood n’avait pas besoin d’en faire un film ou un documentaire. Pas de suspense, pas beaucoup de moments forts, pas de rebondissement.

Et cela concernait davantage les coéquipiers de Wemby que Wemby lui-même.

Les Spurs sont, comme annoncé, une équipe en développement remplie de jeunes joueurs dans la rotation. Ce n’est pas vraiment une nouvelle de dernière heure. C’est la réalité, et cela a été évident pendant 48 minutes dimanche. En fait, moins que cela, car le concours a été une déroute.

“Dans une soirée comme celle-ci, il y a beaucoup de choses à corriger”, a déclaré Wembanyama.

Voici cinq points à retenir de la déroute 123-83 des Clippers contre les Spurs, et les dernières nouvelles de la recrue que tout le monde est venu voir.

1. Wemby réalise plus de « tirs » que de paniers

Les Clippers ont clairement indiqué, dès le départ, qu’ils mettraient littéralement un corps sur Wemby chaque fois que l’occasion se présenterait. Ce sera la norme cette saison pour toutes les équipes : appuyez sur Wemby et voyez s’il plie ou casse.

Russell Westbrook a même défié Wemby dans la peinture et a tenté désespérément de bloquer le lay-up du centre de 7 pieds 4 pouces. Westbrook a raté, mais l’audace.

“C’est la plus grande différence pour lui, tout ce physique”, a déclaré l’entraîneur des Spurs Gregg Popovich.

En conséquence, Wemby a réalisé plus de revirements (cinq) que de paniers (quatre) et a parfois eu recours à rester sur le périmètre. Dans l’ensemble, ce n’était pas une soirée épouvantable (11 points, cinq rebonds). Mais les Clippers ont désormais rendu la tâche difficile pour les deux meilleurs choix de la ligue, Wemby suivant Scoot Henderson.

“Il faut être agressif avec lui et il faut être physique avec lui”, a déclaré Robert Covington, le principal défenseur de la recrue.

Les Spurs utilisent Zach Collins au centre pour réduire les minutes de Wemby contre des joueurs plus forts ; Collins gardera les Joel Embiids de la ligue. En attendant qu’il gagne plus de force, les Spurs sont conscients de l’évidence concernant Wemby. Il n’a que 19 ans et son corps n’est pas encore mûr.

Les vétérans des Clippers aiment réduire le battage médiatique à Wembanyama

2. Wemby impressionne quand même les Clippers

Paul George et Kawhi Leonard ont parlé positivement de Wembanyama, tout comme ils l’ont fait de Henderson la semaine dernière. Les compétences, le altruisme, la capacité à protéger la jante, ces aspects positifs ont été exprimés avec enthousiasme.

Mais personne dans le vestiaire des Clippers n’était plus familier que Nic Batum, le compatriote français de Wembanyama. Batum en a pris conscience pour la première fois lorsque Wemby est devenu adolescent et l’a depuis étudié à bout portant.

“Je pense qu’il comprend comment être un pro”, a-t-il déclaré. « Il est là depuis deux ans, maintenant il s’agit de faire la transition vers le jeu NBA. Il va connaître des hauts et des bas en tant que rookie mais il sait qui il est. Il ira bien.

« La nature physique du jeu, il va s’y habituer et la surmonter. C’est comme ça pour tous ceux qui entrent dans la ligue. Ce qu’il vit en ce moment, ça ne va pas rester comme ça.

3. La dernière personne à connaître Wemby… était Popovich

L’entraîneur des Spurs a révélé qu’avant cet été, il n’avait pas consacré beaucoup de temps à un adolescent maigre français car, pour quoi faire ?

« Il jouait en France, et qu’est-ce que ça m’importe ? Au fur et à mesure que les choses avançaient pour nous la saison dernière et que le repêchage arrive, j’ai regardé un film. Ensuite, je n’ai vraiment pas fait attention parce que je ne pensais pas que nous l’aurions. Qu’allais-je faire, sauter dans la poubelle avec les balles de ping-pong ? Je suis allé dormir.

« Mon gendre m’a réveillé et m’a dit que nous avions eu le premier choix. J’ai dit que c’était bien.

Il n’a pas fallu longtemps à Popovich pour rattraper son retard. Une fois Wembanyama arrivé à San Antonio, l’entraîneur a découvert de quoi il s’agissait.

« Beaucoup de ces endroits (aux États-Unis) sont nouveaux pour lui mais c’est un jeune homme très curieux. Il vient d’Europe. Ils sont beaucoup plus cultivés que nous. Ils sont plus civils que nous. Ils voyagent, parlent des langues.

« Ce n’est pas comme s’il était un jeune enfant abasourdi. Il est plutôt mondain. Ce battage médiatique dure depuis très longtemps. C’est du vieux chapeau pour lui. Il ne le remarque même pas.

Du point de vue de Wembanyama, en ce qui concerne Popovich, « il m’a simplement dit d’être patient et de me concentrer sur ce qui est important. Il est tout ce à quoi je m’attendais et même plus.

4. Se reposer ou pas ?

Grand moment de vérité à venir pour les Clippers. Non, pas nécessairement le Magic en visite mardi, ni les Lakers mercredi. Mais les deux. Ce seront les premiers matchs consécutifs d’une équipe considérée comme la plus vulnérable à la nouvelle politique de participation des joueurs de la ligue.

Dans le passé, Kawhi participait normalement à l’un de ces deux matchs. Parfois pareil pour George. Cet été, l’entraîneur des Clippers, Ty Lue, a déclaré que l’équipe accorderait plus d’importance à la saison régulière, ce qui laissait entendre que leurs stars joueraient plus souvent.

Eh bien, le premier test arrive cette semaine.

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que le match des Laker est un jeu télévisé national (ESPN), et la ligue est hypersensible au fait que les stars manquent ces matchs. Alors qu’un accord sur les droits médiatiques est sur le point d’être renouvelé, la ligue doit faire du bien à ses futurs partenaires.

Kawhi et George sont en bonne santé. Mais c’était aussi le cas de Jimmy Butler de Miami, qui a raté le match du Minnesota il y a quelques jours. Et ce n’est que la deuxième semaine de la saison. Les Clippers, de toutes les équipes, peuvent changer la conversation, ou l’intensifier. Restez à l’écoute.

5. Les Spurs doivent faire valoir (ou trouver) un point

Nous sommes en début de saison et tout est donc à changer. Mais le besoin le plus criant des Spurs est un meneur, ou du moins un meneur naturel.

Ce poste appartient actuellement à Jeremy Sochan, le joueur de deuxième année, qui n’y a pas joué à l’université ou à temps plein en tant que recrue des Spurs. Cela en dit long sur Sochan que Popovich lui confierait le ballon et la prise de décisions.

Voici ce qui est étrange : les Spurs ont re-signé le professionnel de quatrième année Tre Jones pendant l’intersaison, probablement pour en faire le titulaire. Mais Jones quitte le banc ; il a réalisé quatre revirements au cours d’une soirée où les Spurs n’ont pas pu protéger le ballon (25 revirements).

Ensuite, il y a Devonte Graham, fraîchement suspendu pour deux matchs pour conduite en état d’ébriété. Sa valeur a chuté depuis qu’il a quitté les Hornets pour la Nouvelle-Orléans, où il n’a jamais gagné en popularité.

Très probablement, le meneur du futur, et celui qui finira par se lier à Wemby, arrivera la saison prochaine, soit par le biais du libre arbitre… soit par loterie si les Spurs ne parviennent pas à atteindre les séries éliminatoires.

Shaun Powell couvre la NBA depuis plus de 25 ans. Vous pouvez lui envoyer un e-mail ici, retrouver ses archives ici et le suivre sur Twitter.

