Spruce Goose effectue un vol solitaire

2 novembre (UPI) — À cette date de l’histoire :

En 1889, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud sont devenus les 39e et 40e États de l’Union.

En 1920, lors du premier journal télévisé important, le KDKA de Pittsburgh rapporta l’élection présidentielle américaine. résultats des élections dans la victoire de Warren G. Harding sur James Cox.

En 1947, Howard Hughes construit et piloté le plus gros avion du monde, l’hydravion Spruce Goose de 200 tonnes, lors de son seul vol, à Long Beach, en Californie. Le Goose est resté en l’air sur un peu moins d’un mile.

En 1959, Charles Van Doren a déclaré lors d’une enquête du Congrès américain qu’il avait reçu des questions et des réponses avant d’apparaître dans un jeu télévisé.

Kris Bryant des Cubs de Chicago célèbre avec Anthony Rizzo (44 ans) après la finale contre les Indians de Cleveland lors de la 10e manche du match 7 de la Série mondiale au Progressive Field de Cleveland le 2 novembre 2016. Chicago a gagné 8-7 pour célébrer une victoire en Série mondiale pour la première fois en 108 ans. Photo de fichier par Pat Benic/UPI

En 1962, le président américain John Kennedy annonça que les bases de missiles soviétiques à Cuba étaient en cours de démontage.

En 1976, le démocrate Jimmy Carter, ancien gouverneur de Géorgie, fut élu le 39e président des États-Unisbattant le président sortant républicain Gerald Ford.

Le président George W. Bush, ainsi que sa famille et le vice-président Richard Cheney, prononcent son discours de victoire électorale de 2004 au Reagan Building à Washington, DC, le 3 novembre 2004. Photo du dossier par Greg Whitesell/UPI

Photo de fichier par Don Rypka/UPI

En 1983, le président américain Ronald Reagan a signé le projet de loi instituant une fête nationale pour marquer l’anniversaire du leader des droits civiques Martin Luther King Jr.

Le 2 novembre 1920, dans le premier journal télévisé important, KDKA de Pittsburgh rapporta la victoire de Warren G. Harding sur James Cox à l’élection présidentielle. Photo fournie par la Bibliothèque du Congrès

En 1992, le légendaire cinéaste Hal Roach décédé à 100 ans. On lui attribue la découverte de l’équipe comique de Laurel et Hardy et la production du Notre bande comédies.

En 2004, le président américain George W. Bush a été réélu dans une course avec le démocrate John Kerry.

Le 2 novembre 1983, le président américain Ronald Reagan a signé le projet de loi établissant une fête nationale pour marquer l’anniversaire du leader des droits civiques Martin Luther King Jr. UPI File Photo

Photo de fichier par Greg Whitesell/UPI

En 2013, deux journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, étaient kidnappé et tué après avoir interviewé un chef rebelle dans le nord du Mali. Le président François Hollande a exprimé « son indignation face à cet acte odieux ».

Une gare ferroviaire à Fargo, dans le Dakota du Nord, prise en 1939. Le 2 novembre 1889, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud sont devenus les 39e et 40e États de l’Union. Photo d’archives de la Bibliothèque du Congrès/UPI

En 2016, les Cubs de Chicago ont battu les Indians de Cleveland lors du septième match de la Série mondiale, remportant ainsi le titre de l’équipe. premier championnat en 108 ans. Bien que le match ait commencé le 2 novembre, un retard dû à la pluie a repoussé la dernière demi-heure du match 7 au début du 3 novembre.

En 2023, les Beatles ont sorti leur dernière nouvelle chanson« Now and Then », utilisant les nouvelles technologies pour reconstituer le chant, la guitare et le piano enregistrés par feu John Lennon et George Harrison à la fin des années 1970 avec de nouveaux ajouts par Paul McCartney et Ringo Starr.