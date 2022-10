Sprite Zero Sugar célèbre « Black Panther : Wakanda Forever »

Une marque de boissons s’associe à “Black Panther : Wakanda Forever” de Marvel pour lancer un film immersif à 360 degrés Sprite zéro sucre campagne et nous avons tous les détails sur ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Sprite a toujours soutenu les tendances émergentes et les créateurs de couleurs et cherche à continuer à révolutionner son rôle dans la culture en collaborant avec la franchise phénomène de la culture pop préférée des fans qui mettra en vedette des personnages noirs et hispaniques dans des rôles de premier plan, y compris le premier antagoniste latino de Marvel et une oasis culturelle d’inspiration mésoaméricaine.

Avant la sortie de “Black Panther: Wakanda Forever” le 11 novembre, Sprite Zero Sugar s’associe pour la toute première fois à la sensation Marvel en annonçant des moyens innovants et uniques de vous immerger dans l’esprit Wakanda via des expériences propulsées par Sprite Zero Sugar.

Ensemble, Sprite Zero Sugar et Marvel’s Black Panther demandent aux jeunes de “donnez à votre cadeau une chance de vous trouver” à travers ce qui suit :

Salle des limites zéro : Scannez le code QR sur la canette ou la bouteille Sprite Zero Sugar pour accéder à un portail numérique vers Hall of Zero Limits, une expérience AR de pointe et à la pointe de la technologie. L’expérience révèle un regard exclusif derrière le rideau sur le nouveau contenu cinématographique et vidéo de femmes multiculturelles derrière le film, quel que soit l’arrière-plan ou l’environnement dans lequel se trouve l’utilisateur.

Histoires d’origine : Découvrez les brillants esprits noirs et hispaniques qui font partie de la famille Black Panther et comment ils ont découvert leurs dons (AKA Origin Stories). Ces femmes sont des expertes en science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques (STEAM) où leurs communautés restent largement sous-représentées dans les domaines de carrière, représentant moins de 10 % de la main-d’œuvre, contre 67 % des travailleurs blancs*.

Conception de bouteille/boîte de sucre Sprite Zero : Laissez-vous inspirer pour laisser votre empreinte sur le monde. Les bouteilles et les canettes en édition limitée de Sprite Zero Sugar rendent hommage au costume et aux griffes emblématiques de Black Panther, le thème du film.

TVC : Regardez la publicité télévisée sur le thème de Wakanda ci-dessous. Dwight, un étudiant, se glisse dans un rêve éveillé où il est rencontré par une féroce guerrière Dora Milaje sur le marché animé de Wakandan. Une fois qu’il a fermé le réfrigérateur, il sort de sa rêverie et prend une gorgée de la bouteille Sprite Zero Sugar en édition limitée.

Êtes-vous en train de siroter Sprite Zero Sugar dans l’esprit de Wakanda ?

