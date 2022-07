Sprite abandonne sa célèbre bouteille verte pour des raisons environnementales

Après plus de 60 ans, Sprite abandonne sa bouteille verte signature, la remplaçant par un contenant transparent plus respectueux de l’environnement. À partir de lundi, le soda citron-lime recevra également un logo et un design d’emballage mis à jour, mais sa teinte émeraude familière sera toujours utilisée sur l’étiquette.

La bouteille actuelle contient du polyéthylène téréphtalate vert (PET), qui n’est généralement recyclé que dans des articles à usage unique comme des vêtements, et pas d’autres bouteilles.

“Une fois recyclées, les bouteilles PET Sprite transparentes peuvent être transformées en [new] bouteilles, contribuant à stimuler une économie circulaire pour le plastique », Julian Ochoa, directeur général de R3CYCLE — une entreprise de recyclage qui travaille avec Coca-Cola Consolidated, le plus grand embouteilleur américain de la société de boissons gazeuses — dit dans un communiqué Mercredi.

Alex Tai/SOPA Images/LightRocket via Getty Images



Sprite est déjà passé des bouteilles vertes sur certains marchés étrangers, et des saveurs spécifiques, comme la cerise et sans sucre, ne sont disponibles qu’en plastique transparent.

Il promeut le changement avec une publicité de 30 secondes avec les stars de la NBA Anthony Edwards et Trae Young.

La société mère de Sprite, Coca-Cola, a également annoncé mercredi que la marque d’eau en bouteille Dasani sera fabriquée à partir de plastique PET 100% recyclé. Cette décision réduira les déchets plastiques de 20 millions de livres par rapport à ce qui était utilisé en 2019, selon le communiqué.

D’autres boissons appartenant à Coke qui utilisent des bouteilles vertes – comme Fresca, Mello Yello et Seagram’s – seront également “claires” dans les mois à venir, CNN a rapporté.

Coca Cola



En février 2021, la société a lancé une nouvelle bouteille de Coca de 13,2 onces, la première fabriquée à partir de plastique 100% recyclé.

Grâce à son initiative World Without Waste, annoncée en 2018, Coke vise à utiliser au moins 50 % de matériaux recyclés dans ses bouteilles et canettes d’ici 2030.