Sprint vers le sommet : la mentore de l’UBC Okanagan nommée entraîneure de l’année

Malindi Elmore de UBC Okanagan est reconnue pour ses efforts au cours de la dernière année.

Elmore, qui est l’entraîneur-chef de cross-country d’UBCO, a été nommée finaliste pour l’entraîneur féminin de l’année avant la 55e remise annuelle des prix de l’athlète de l’année de la Colombie-Britannique.

“Malindi continue d’impressionner en tant qu’entraîneur de haut niveau dans le système universitaire ici à UBCO”, a déclaré le directeur des sports et des loisirs d’UBCO, Tom Huisman. « Nous sommes incroyablement fiers d’elle, de ses réalisations et de tout ce qu’elle apporte au développement de son équipe et de nos étudiants-athlètes de course de fond.

L’ancien olympien est l’entraîneur-chef de l’équipe depuis le début de 2020 et a fait du programme l’un des meilleurs du pays, étant régulièrement classé dans le top 10 à travers le pays. Elmore a remporté le titre d’entraîneur de l’année de Canada-Ouest 2021 après avoir guidé l’équipe vers des médailles d’argent consécutives dans la conférence et respectivement cinquième et huitième aux championnats USPORTS 2021 et 2022.

À son époque, plusieurs coureuses de l’équipe ont été nommées étoiles de Canada Ouest et étoiles canadiennes USPORTS.

Elmore affronte quatre autres entraîneurs de la catégorie.

La 55e cérémonie annuelle de remise des prix de l’athlète de l’année de la Colombie-Britannique aura lieu le jeudi 9 mars au Vancouver Convention Centre East.

