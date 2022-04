Sprint : Expliquer le format de retour de la F1 et pourquoi il est plus important avant le GP d’Émilie-Romagne

Après trois week-ends de Sprint divertissants et riches en incidents l’an dernier, le format revient à Imola pour le GP d’Émilie-Romagne. Mais quels sont les avantages du Sprint, que s’est-il passé jusqu’à présent et quoi de neuf ?

Avant l’action de ce week-end – tous en direct sur Sky Sports F1 – nous répondons à certaines des questions clés sur un format qui devrait apporter encore plus d’excitation en 2022.

Qu’est-ce que le Sprint exactement ?

Le Sprint est le nom de la course raccourcie du samedi qui a débuté en 2021 et est de retour pour 2022, bousculant le format habituel du week-end et offrant plus d’action roue à roue avec une autre course.

En fait, une mini version de ce que nous voyons le dimanche, les pilotes parcourent plus de 100 km – ce qui représente un tiers de la distance de course habituelle et, dans le cas d’Imola, se convertit en 21 tours – dans un sprint à fond pour les créneaux de grille pour le Grand Prix et les points pour leurs espoirs de championnat.

Remplaçant les qualifications dans la fente du samedi, nous verrons le Sprint à trois autres manches en 2022, à partir de ce week-end. Il commence à 15h30 et est en direct sur Sky Sports F1 et Main Event, avec une montée en puissance à partir de 14h30.

Max Verstappen perd deux places dans le premier tour du Sprint au GP de Sao Paulo

Comment ça marche?

Les 20 pilotes partent dans l’ordre dans lequel ils se sont qualifiés vendredi soir – plus de détails ci-dessous – et leurs positions d’arrivée 100 km plus tard seront les positions dans lesquelles ils s’aligneront pour le départ du Grand Prix de dimanche.

Si vous gagnez, vous partez de la pole position pour la course de dimanche ; si vous êtes 10e, vous démarrez au même endroit un jour plus tard, tandis que si vous rencontrez un problème technique ou une chute, vous serez à l’arrière et vous aurez tout à faire.

Y a-t-il des points pour le Sprint ?

Oui – et nettement plus que l’an dernier dans l’un des principaux changements.

En 2021, seuls les trois meilleurs pilotes ont marqué des points et il n’y avait qu’un total de six points offerts; trois pour le vainqueur, deux pour le deuxième et un pour le troisième.

En 2022, les huit premiers marqueront des points et ce total de points passera à 36. Le vainqueur récoltera huit points, la deuxième place en marquera sept, et cela se poursuivra par ordre décroissant jusqu’au huitième (un point).

Les points offerts signifient que le Sprint est encore plus important en 2022.

Non seulement plus de pilotes – en plus de se battre pour la position sur la grille pour la course de dimanche – ont une chance de marquer des points, mais ils peuvent désormais prendre un total de 34 points sur un week-end au lieu des 26 habituels. De plus, si un pilote remporte les trois Sprints en 2022, cela équivaut presque à une victoire de course à elle seule (24). Pratique.

Que s’est-il passé dans le Sprint jusqu’à présent ?

Le Sprint a eu ses détracteurs avant de faire ses débuts en 2021 à Silverstone, Monza et Interlagos – mais personne ne peut contester que le nouveau format ait diverti les week-ends. Max Verstappen a remporté le premier GP britannique après avoir battu Lewis Hamilton hors de la ligne, avant que Valtteri Bottas ne remporte les GP Sprints italien et brésilien pour Mercedes, ce dernier présentant une charge incroyable à travers le terrain depuis Hamilton.

Le lent départ de Lewis Hamilton a permis à Max Verstappen de prendre la tête dès le premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne

Bien qu’il ne soit pas directement responsable de la controverse, le Sprint a également eu son rôle à jouer dans des moments extrêmement dramatiques l’année dernière. À Silverstone, Verstappen devançant Hamilton dans le sprint a conduit la paire à s’affronter dans le premier tour de la course de dimanche. Toujours à Monza, la paire est entrée en collision un jour après le Sprint.

À Interlagos, pendant ce temps, le pilote de retour de Hamilton a permis aux rivaux du titre de rouler à nouveau roue contre roue dimanche, Verstappen échappant à une pénalité pour sa conduite et Hamilton gagnant pour relancer son championnat.

Qu’advient-il des qualifications ?

L’heure habituelle de qualification à élimination directe en trois parties a toujours lieu, mais est déplacée de son créneau habituel du samedi après-midi au vendredi soir.

À Imola, cela a lieu à 16h00 BST.

La session progresse à travers Q1, Q2 et Q3 comme d’habitude pour trouver le pilote le plus rapide et déterminer l’ordre 1-20 pour le Sprint, qui à son tour – comme mentionné ci-dessus – établit la grille pour la course de dimanche.

L'ambassadeur de Ferrari, Marc Gene, donne son avis sur les défis que la piste d'Imola apportera avant le GP d'Émilie-Romagne ce dimanche

Combien y a-t-il de séances d’entraînement ?

Il n’y a que deux séances d’essais ce week-end, une de moins que la normale, chacune d’une durée d’une heure comme c’est désormais le cas en F1 à partir de cette année.

La première pratique commence le vendredi à 12h30, avec la deuxième pratique à 11h30 le samedi avant le sprint.

Quoi de neuf?

En plus des points supplémentaires, il y a aussi une clarification de la pole position pour les événements Sprint 2022 après les plaintes des pilotes.

L’année dernière, le vainqueur de la course Sprint a remporté la pole pour le livre des records, mais il y a un ajustement pour 2022 – la pole étant désormais créditée au pilote qui réalise le meilleur temps en qualifications, comme c’est généralement le cas un week-end.

Cependant, le pilote qui remporte le Sprint commencera le principal Grand Prix de dimanche en premier, IE pole position.

Ainsi, le vainqueur des qualifications « obtient » la pole, et le vainqueur du Sprint part en pole pour la course. J’ai compris?

Y a-t-il des arrêts aux stands dans le Sprint ?

Bien qu’ils ne soient pas techniquement interdits, les arrêts aux stands sont rares compte tenu de la brièveté d’un Sprint.

Contrairement au Grand Prix, il n’y a pas de changement obligatoire de pneus requis et, à moins que les voitures ne soient endommagées ou crevées ou qu’il ne pleuve, ne vous attendez pas à ce qu’elles quittent l’action sur la piste pour la voie des stands entre les feux éteints et le drapeau à damier.

Les conducteurs sont libres de rouler avec n’importe quel composé de pneus – dur, moyen ou tendre – qu’ils souhaitent.

Lewis Hamilton a été satisfait des progrès de Mercedes au cours du week-end, lui-même et George Russell terminant respectivement quatrième et troisième

Et le Grand Prix, c’est inchangé dimanche ?

Les 63 tours du Grand Prix d’Émilie-Romagne autour d’Imola sont inchangés et restent l’événement principal du week-end.

L’extinction des feux cette année est à 14h. Le montage de Sky F1 commence à 12h30.

Les points habituels s’appliquent le jour de la course, soit 25 pour la victoire (ou un maximum de 26 si le vainqueur réalise également le meilleur tour) jusqu’à un point pour la 10e place.

La seule différence est que les pilotes qui partent dans le top 10 ne sont pas obligés de partir avec le pneu sur lequel ils ont réalisé leur meilleur temps en Q2. Chacun a donc le libre choix tout au long de la course, bien que les règles habituelles des deux poulies s’appliquent dans une course sèche qui garantit au moins un arrêt au stand par voiture.

Aucun changement sinon.

Où d’autre les week-ends Sprint auront-ils lieu en 2022 ?

Le Red Bull Ring autrichien accueillera ensuite le week-end Sprint du 8 au 10 juillet, avant que le format ne revienne à Interlagos du 9 au 11 novembre, avec trois manches accueillant à nouveau le Sprint.

La F1 avait espéré doubler le nombre de sprints à six pour 2022, mais a dû se contenter d’un compromis après que plusieurs des meilleures équipes se soient plaintes de problèmes de coûts dans le cadre du plafond budgétaire.

En fonction du succès de cette année, attendez-vous à ce que le format Sprint figure davantage sur les calendriers à l’avenir.