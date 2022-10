Sprint des champions britanniques : Dettori domine à Ascot alors que Kinross remporte un autre groupe 1 | Nouvelles de la course

Frankie Dettori a tissé plus de magie à Ascot en guidant Kinross et Emily Upjohn vers les victoires du Groupe 1 lors de la Journée des champions.

Favoris bien soutenus tout au long de la matinée, Dettori et Kinross ont toujours semblé être sur la bonne partie de la piste et se sont déplacés en douceur derrière un rythme soutenu dans un grand peloton.

Et alors que ce rythme ralentissait, le duo – qui s’est associé pour un Groupe Un sur sept stades à ParisLongchamp plus tôt ce mois-ci – a repris et accéléré pour avoir plus de deux longueurs en main sur la ligne.

Frankie Dettori remporte les Park Stakes à Doncaster sur Kinross





L’outsider 150/1 Run To Freedom a chassé le vainqueur pour Henry Candy, avec Creative Force de retour en troisième pour le champion jockey William Buick.

Un Dettori jubilatoire a déclaré: “Ralph s’est entraîné de manière fantastique cette année. Deux Groupes Un en l’espace de deux semaines pour Kinross et nous allons l’emmener en Amérique maintenant (Breeders ‘Cup Mile).

“J’ai donné un coup de pied plus tôt que d’habitude avec lui. Je sais que sept est son voyage optimal, alors j’ai dit” allons-y, viens me rattraper “.

“Kinross aime les conditions, Ralph a trouvé la clé de ce cheval, il le rend heureux à la maison et ne fait pas grand-chose avec lui. Il est dans une forme formidable.”

L’entraîneur Beckett a confirmé après la course que Kinross pourrait se rendre à la Breeders ‘Cup à Keeneland le mois prochain, en direct sur Sky Sports Racing.

Emily livre le doublé Dettori

Emily Upjohn a fait le doublé du Groupe Un lors de la course suivante, écrasant ses rivales dans les Qipco British Champions Fillies & Mares Stakes pour John & Thady Gosden.

La pouliche de trois ans a rebondi à son meilleur niveau à Ascot, s’imposant pour gagner par trois longueurs de Thunder Kiss (50/1) et Insinuendo (80/1) qui l’ont suivie à la maison en deuxième et troisième.

Elle avait l’air d’avoir le monde à ses pieds quand une seconde étroite et peut-être malchanceuse dans les Cazoo Oaks plus tôt cette saison, avant une dernière très décevante de la sixième place dans le King George à Ascot en juillet.

Mais ce fut un retour en forme et sans doute un record de carrière, avec un Dettori ravi saluant la pouliche après la course.

Emily Upjohn et Frankie Dettori s’imposent pour gagner à Ascot





“Cela aurait été déchirant de ne pas gagner de Groupe 1 avec cette pouliche cette année après ce qui s’est passé à Epsom in the Oaks”, a déclaré Dettori.

“Elle a gagné un Groupe 1, je suis ravie et elle restera à l’entraînement l’année prochaine.

“Rien ne s’est bien passé à Epsom, puis pour une raison quelconque, elle n’a couru aucune course dans le King George. John et les propriétaires ont décidé de lui donner une pause. Je l’ai conduite les deux derniers matins et elle m’a donné le ‘wow ‘ facteur à nouveau.

“C’est un travail incroyable que l’équipe a fait. Après quatre mois pour être lancée dans un Groupe Un et faire ce qu’elle a fait, c’est incroyable.”